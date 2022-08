Tres de cada cuatro españoles no desconecta en vacaciones

Cuando llegan las vacaciones poder desconectar completamente no es tarea fácil, y según el estudio de TopDoctors “Verano y bienestar físico y mental 2022” un alto porcentaje de los españoles no consiguen hacerlo. Hay un 35% de españoles si que consigue desconectar del trabajo pero no de internet, y eso hace que el descanso que debería tener durante este periodo, no sea el mejor. Y el hecho de que no podamos desconectar en algunos casos nos lleva a padecer estrés, y a esa necesidad de estar continuamente al corriente de lo que ocurre en el ámbito laboral aún estando de viaje vacacional. ¿Esto que puede provocarnos a largo plazo? Un desgaste en exceso en el trabajo o el síndrome burnout.





Desde el 1 de enero de 2022 la OMS ha reconocido el síndrome 'burnout' o síndrome 'de estar quemado' como una enfermedad. Si el desgaste laboral se prolonga en el tiempo y nos perjudica altamente en nuestra salud, estaríamos hablando del síndrome 'burnout', que es un desgaste crónico en el que el agotamiento continua indefinidamente. Y aunque el estrés en el trabajo es algo que sufre mucha gente entre la población activa – y cada vez más conforme pasa el tiempo – hay que tratarlo a tiempo para evitar los efectos que pueden provocarnos a largo plazo.

Este problema de estrés laboral incide directamente en nuestra salud, y estos problemas afectan a nuestra vida personal. Por eso, según las estadísticas de la Seguridad Social, solo durante el mes de abril renunciaron a su trabajo en España 5.467 personas. Y es que se estima que una de cada cuatro bajas que se producen en nuestro país es a causa del estrés.





Y cuando llegan las vacaciones desconectar totalmente no es tarea fácil, y según el estudio de TopDoctors “Verano y bienestar físico y mental 2022” un tercio de los españoles consigue desconectar solo a 'ratos'. Y eso conlleva un desgaste aún mayor.

Pero, ¿cómo se si padezco estrés laboral?

El psicólogo de PsicoAbreu, José Christian Jiménez, ha contado para COPE en qué consiste el estrés laboral y en qué se caracteriza: “normalmente suele reflejarse con angustia, irritación, incapacidad para relajarse o concentrarse. También se encuentra la dificultad de tomar decisiones de manera lógica, la pérdida del interés o el gusto por el trabajo, etc.. Los síntomas más notorios son ansiedad y estrés”.





Y entonces, ¿qué consecuencias puede esto tener para mi salud?

El estrés del trabajo puede ocasionarnos diferentes problemas. En el entorno laboral puede suceder que este estrés no nos deje concentrarnos, y que no rindamos lo apropiado. En algunos casos esto conlleva pedir bajas laborales, que da el médico a aquellos pacientes con cuadros de estrés o ansiedad graves. Además, el estrés del trabajo puede ser ocasionado por otros motivos como: la sobrecarga de tareas, un clima laboral complicado, demasiado auto exigencia por parte del empleado, o simplemente el agotamiento que puede conllevar el trabajo. Aunque hay muchos motivos más, también debemos tener en cuenta que este estrés puede conllevar altos riesgos para nuestra salud como problemas fisiológicos, cognitivos y motores, problemas respiratorios, dermatológicos o trastornos de ansiedad.





¿Cómo afecta este estrés laboral durante las vacaciones?

En el estudio de TopDoctors participa la psicóloga sanitaria María Gallego Blanco, y reivindica que la desconexión a la que se puede llegar en vacaciones, es la mejor manera de descansar de ese agotamiento: “la desconexión en vacaciones nos ayuda a descansar física y mentalmente, y facilita que volvamos al trabajo más motivados. La consecuencia principal de no hacerlo suele ser el agotamiento físico y mental que, en algunos casos, propicia el desarrollo de problemas psicológicos”.

Para José Christian Jiménez el principal problema es el uso de las tecnologías, “este estrés laboral no nos permite realmente desconectar y repercute directamente en nuestras vacaciones. Muchos pacientes nos lo describen como si la mente estuviera trabajando por muy lejos que estuviéramos de viaje. Y al volver lo que pasa es que están aún más cansados que cuando se fueron”.





Formas de prevenir el estrés laboral

Lo mejor en vacaciones es desconectar. Pero resulta complicado y la conexión digital no ayuda. Por eso el psicólogo José Christian Jiménez cree que lo mejor es la organización: “las mejores pautas suelen ir dirigidas a la planificación y organizar nuestros días con momentos de autocuidado y descanso, de esta forma no vivimos pendientes del trabajo. También, aunque lo más complicado, recomendamos la desconexión de los dispositivos móviles. O si no que se utilicen un tipo de dispositivo solo para el ámbito laboral, y así podremos desconectar mucho mejor y coger fuerzas para la vuelta a la rutina”.