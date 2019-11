Un tren de mercancías arrolla a una furgoneta en Manzanares (Ciudad Real)

Un tren de mercancías ha arrollado este miércoles a una furgoneta en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) y las personas que viajaban en ella, cuyo número y estado de salud se desconoce de momento, se encuentran atrapadas.

Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe de que el suceso ha ocurrido sobre las 7.40 horas de este miércoles cuando un tren de mercancías que circulaba por la línea férrea Bilbao-Sevilla, entre los kilómetros 184 y 200, ha arrollado a una furgoneta.

El accidente, según las mismas fuentes, no se ha producido en un paso a nivel y, como consecuencia del mismo, está cortada la línea de ferrocarril en ese sentido de circulación, si bien el tren no ha descarrilado y no ha sufrido daños.

Tampoco han sufrido daños las personas que viajaban en el tren.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Manzanares, una UVI y personal de Renfe para intentar rescatar a los ocupantes de la furgoneta.