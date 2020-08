Un tratamiento de moléculas pequeñas reduce la metástasis del cáncer de colon, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Medicina de Chicago (Estados Unidos) han encontrado una nueva forma de reducir la metástasis del cáncer de colon: tratándolo con una pequeña molécula que esencialmente bloquea la capacidad de las células cancerosas para cambiar de forma y moverse por todo el cuerpo.

En un modelo de ratón, la molécula redujo la tasa de metástasis del cáncer a la mitad. Aunque se necesita más investigación, el resultado podría convertirse finalmente en una nueva terapia que, cuando se combina con la radiación y la quimioterapia, podría ayudar a proporcionar mejores resultados para varios tipos de cáncer.

"Es un enfoque muy prometedor. Parece ser ampliamente aplicable. Si puedes mejorar los resultados en un 5 o 10 por ciento, eso ayudará a mucha gente", explica Ronald Rock, profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Chicago y coautor del documento, que se ha publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Para que las células cancerosas se diseminen de un tumor a través del cuerpo, deben remodelar su estructura y aumentar su deformabilidad para esencialmente arrastrarse a través de los tejidos y llegar al torrente sanguíneo.

Los investigadores comenzaron a estudiar una pequeña molécula llamada 4-hidroxiacetofenona (4-HAP), que activa una proteína en la célula cancerosa llamada miosina-2C no muscular (NM2C). Esa proteína es una de las máquinas que permite a la célula deformarse y viajar. Cuando se activa, se bloquea en su lugar, asegurando que la célula cancerosa no pueda viajar.

Los investigadores estudiaron este proceso tanto a nivel molecular como utilizando tumores de cáncer de colon humano en un modelo de ratón, y descubrieron que limitaba significativamente la capacidad del cáncer para hacer metástasis en otras partes del cuerpo, mientras dejaba en paz a las células sanas. La tasa de metástasis se redujo a la mitad, en comparación con el cáncer de colon no tratado.

El equipo prevé utilizar esta molécula en conjunto con la quimioterapia y la radiación para crear un tratamiento más efectivo para matar el cáncer. "El uso de esta molécula significa que hay menos células cancerosas viajando por el cuerpo, por lo que sería más fácil matarlas con radiación o quimioterapia. Si podemos disminuir la propagación, tenemos una mejor oportunidad de curar al paciente", detallan los autores.

La molécula podría ser una mejora sobre otros tratamientos para la metástasis, como los inhibidores de la cinasa, que son la base de muchas quimioterapias. Esos tratamientos funcionan apuntando a las enzimas que permiten que el cáncer prolifere, pero muchas veces, las células cancerosas sólo encuentran una solución.

Aunque el experimento se llevó a cabo en el cáncer de colon, estos resultados preliminares muestran que la molécula podría funcionar en varios tipos de cáncer que hacen metástasis. A continuación, el equipo espera encontrar otras moléculas que también podrían inhibir el NM2C para crear un enfoque de múltiples capas para obstaculizar la metástasis.