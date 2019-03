Tras los Oscars llegan los Wedding Awards: Paradores, Rosa Clará y Félix Ramiro...

MADRID, 6 (CHANCE)

Bodas.net, portal líder a nivel mundial en el sector de las bodas, acaba de presentar a los ganadores de la 6ª edición de los Wedding Awards, considerados uno de los premios más reconocidos del sector nupcial por tratarse de los únicos basados en las valoraciones de los novios.

Tras un intenso año repleto de bodas, los profesionales del sector nupcial suelen tener un pequeño respiro durante este primer trimestre del año y es que de enero a marzo nos encontramos con la época más tranquila en lo que a número de bodas se refiere, según el 'Libro Imprescindible de las Bodas'. Es, también, el momento del año en el que se lanzan los Wedding Awards: los merecidos premios a un año lleno de trabajo bien hecho y el impulso para arrancar una nueva temporada de "¡sí, quieros!" llenos de energía e ilusión.

Las parejas que organizaron su gran día con Bodas.net, portal que cuenta con más del 80% de las bodas de nuestro país, son decisivas para otorgar estos premios, ya que es basándose en sus opiniones como se elige a los ganadores. El premio Wedding Awards se otorga al top cinco por ciento de las empresas de Bodas.net más recomendadas y mejor valoradas por las parejas. Este año, han sido cerca de 95.000 opiniones las que las parejas han publicado teniendo en cuenta factores como la profesionalidad, la relación calidad/precio y la experiencia de usuario recibida.

En esta edición de los Wedding Awards participan las más de 43.000 empresas registradas en el portal que, a partir ahora, contarán con el sello del prestigioso premio dentro de su escaparate digital en Bodas.net. Este galardón los distingue como negocios que ofrecen un excelente servicio a los novios y a su vez supone una gran ayuda para todas aquellas parejas que se encuentran organizando su boda y escogiendo a sus futuros proveedores.

Los Wedding Awards se reparten en las dieciocho categorías que están contempladas dentro del portal y en esta sexta edición hay muchos profesionales que lo reciben por primera vez como la tienda de novia madrileña Me pido este vestido, la fotógrafa Jess Photo de Jaén o el espacio de banquetes El Castillo de Buen Amor en Salamanca. También en Madrid encontramos a A flor de piel en la categoría de flores y el toque dulce de estos premios lo ponen, entre otros, Oh! Cake (Málaga) quien se estrena en 2019 en la categoría de tarta nupcial. La tienda de Una Hormiga (Pontevedra) también se abre camino dentro de una categoría que no puede faltar en ninguna boda, la de invitaciones, y por primera vez este año recibe el reconocido galardón.

Hay otros nombres, como Mas Llombart (Barcelona), el Celler de Can Torrens (Barcelona), Miravalle (Madrid), NH Ventas (Madrid), CL Fotógrafos (Madrid), Sedka Novias (Alicante), Rosa Clará (Barcelona), Pronovias (Barcelona) o Félix Ramiro (Madrid), que ya son un clásico. Vintia Catering (Las Palmas) también es uno de los profesionales que cada año se alza con su galardón en la categoría de catering, GD Bodas (Albacete), repite por cuarto año consecutivo en la categoría de música y Únicas Alianzas (Madrid) y Orli Taller del Diamante (Barcelona) son profesionales que siempre suenan en la categoría de joyería.

Pero las bodas de nuestro país no son solo un día en el que los novios piensan en cumplir sus propios sueños, también piensan en los demás y así lo demuestra el galardón que, año tras año desde que arrancaron los Wedding Awards, se llevan la Fundación Theodora y sus narices solidarias. Esta fundación que destina sus beneficios a hacer sonreír a los niños hospitalizados vuelve a ser reconocida como una de las mejores dentro de la categoría de detalles de boda.

Nina Pérez, CEO de Bodas.net comenta la emoción con la que se lanzan cada año estos premios y explica que los Wedding Awards tienen una doble misión para el portal: "Son la forma que tenemos de reconocer a las empresas el gran trabajo que realizan y nuestro compromiso con las parejas de ayudarles a organizar su boda con la mayor tranquilidad. Tienen un gran valor para el sector por tratarse de unos premios que asignan los clientes que ya han disfrutado de sus servicios y suponen un fuerte impulso para el negocio de los profesionales que lo han ganado así como un incentivo de mejora para quienes no lo han conseguido en esta edición", afirma la CEO de Bodas.net, "sin los proveedores no podríamos hablar de bodas ya que son clave en toda organización nupcial, ya se trate de una boda de 400 invitados o estemos hablando de una más íntima".