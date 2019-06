La traición de Isabel Pantoja en "Supervivientes" que nadie esperaba

Mónica Hoyos es una de las concursantes de esta edición de Supervivientes 2019 que más está gustando. Pesca, cocina, lo da todo en las pruebas, anima a su grupo y además, tiene discusiones con el resto de concursantes por lo que protagoniza vídeos bastante entretenidos para las galas. Lo cierto es que es un personaje bastante completo para estar en un reality, ya lo demostró en GH VIP que, a pesar de tener que competir contra su enemiga pública, llegó más lejos de lo que muchos se pensaban. Isabel Pantoja por el contrario, está siendo la protagonista de la edición porque jamás nunca nadie se podía pensar que la reina de la copla se expusiera de esa manera en un concurso de televisión.

Las dos han pasado por buenos y malos momentos, rachas en las que han estado más juntas y otras, en las que la amistad no ha sido la protagonista de su relación, pero lo cierto es que las dos se han mostrado su apoyo cuando más lo han necesitado. Por eso, no se entiende que el jueves pasado Isabel Pantoja nominara a Mónica Hoyos, la gran mayoría de los espectadores fueron muy críticos con la tonadillera por redes sociales porque no entendían que, después del vínculo tan cercano que han establecido, le pegase la nominación por la espalda.

Durante la gala de ayer con Jordi González, el programa emitió un vídeo en el que Mónica Hoyos se desahogaba con la que cree que es su amiga en el concurso y le confesaba que no entendía por qué todos los chicos le seguían nominando. Lejos de dar un paso adelante y decirle que ella también le había nominado, Isabel Pantoja estuvo sentada y con la boca cerrada todo el tiempo. Parece ser que no quiso sembrar el malestar que tanto les ha costado enterrar entre ambas otra vez y prefirió no decirle nada.

Lo cierto es que no es obligatorio ni es una norma del programa, confesar a quién se nomina cada vez que hay una gala, pero la audiencia es justa y de nunca ha gustado que los concursantes que se llevan bien con otros sean falsos entre ellos. Aunque sea un reality de televisión recordemos que estos concursos reflejan, en menor medida, lo que ocurre en la vida real, por eso los espectadores se sienten tan identificados con los participantes. Isabel Pantoja ha cometido un error con Mónica Hoyos que a pesar de que no esté gustando mucho afuera, porque su personaje carece de empatía social, está haciendo un buen concurso y se está dejando la piel para llegar a la final.