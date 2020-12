Trabajadores de salones de juego exigen a Podemos e IU que dejen de "criminalizarles"

A raíz de la manifestación convocada este domingo en Carabanchel, la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) ha exigido a Podemos e Izquierda Unida que dejen de "criminalizarles" y de usarles en "su lucha contra el Gobierno regional".

Así lo ha transmitido la asociación en un comunicado en el que además han apuntado que esta concentración, organizada por la Coordinadora contra las Casas de Apuestas de Madrid, ha contado con el apoyo de ambos partidos políticos.

"Existe una campaña organizada cuyo objetivo es acabar con el juego privado en la Comunidad de Madrid, y con él, dejar en la calle a 9.000 trabajadores", han señalado.

En su defensa, han explicado que en los locales no acceden menores ya que son "muy escrupulosos" con el control de acceso y han recordado que los trabajadores de los salones son gente del barrio y conocen a los clientes.

"No hacemos nada ilegal y no es cierto que los salones fomenten las ludopatías, es una forma de entretenimiento, no un problema de salud pública", han defendido.

Finalmente, han remarcado su preocupación por "la campaña" que se ha impulsado desde IU y Podemos para cerrar las casas de apuesta y todos los establecimientos de juego de la región.