Trabajadores del Teatro Real echan de menos al público en el Sorteo de Navidad aunque dicen estar "emocionados"

Reconocen tener "mucha ilusión" por trabajar este 22 de diciembre aunque afirman que "se ve muy diferente"

Los trabajadores del Teatro Real que han desempeñado sus funciones en el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 2020 han reconocido que se ha notado la ausencia del público en el salón por la falta de "ambiente festivo" que ofrecen con sus disfraces e ilusiones, aunque ellos han asegurado estar "emocionados por la experiencia" de vivir esta cita navideña desde tan cerca.

En el caso de los auxiliares de sala, que han comenzado su jornada a las 7 de la mañana, este personal ha disminuido este año al haber menos aforo debido al coronavirus pero Manel Palazón ha podido vivir su segundo Sorteo desde el Real y ha reconocido que "se ve muy diferente" al estar dentro y que es una fecha que señaló en el calendario desde que hace un mes le comunicaron que debía trabajar.

"A pesar de tener que entrar muy pronto, es un día muy importante y señalado en el calendario y siempre es emocionante estar cerca del sorteo. Aquí en el Real ves y tocas cosas que nunca te plantearías poder hacerlo, entonces es un éxtasis", ha asegurado el trabajador.

En la misma línea se han expresado sus compañeros de sala Jorge Martín, María Arribas y Eva Berzosa, aunque en el caso de esta última, ha afirmado que "resulta como un día normal de trabajo" a pesar de ser la primera vez que asiste a este evento. Por su parte, Jorge Martín y María Arribas --que afrontan su cuarta y segunda vez, respectivamente-- han señalado que "este año hay mucha seguridad y está todo muy controlado".

"Mantengo la ilusión de trabajar en el Sorteo por todo lo que genera. Cuando hay público, la gente viene disfrazada, hay un ambiente más festivo, hay más carga de trabajo pero este año todo transcurre con mucha calma", ha explicado Martín.

Otra de las personas que también ha estado en el Teatro Real este martes ha sido la azafata Mercedes Álamo, quien pidió trabajar este día "porque es una experiencia" y lleva tres décimos de lotería aunque no ha querido estar atenta a los niños de San Ildefonso porque prefiere "esperar al final".

También hay personas como Paula Losa o Verushka Higuera que llevan poco tiempo trabajando en el Real y han podido asistir por primera vez al Sorteo. "Tenía mucha ilusión por trabajar hoy, he visto llegar los bombos y es una sensación muy bonita por presenciar algo importante", ha reconocido a Europa Press Paula Sosa, administrativa en Atención al Abonado.

"SE ESCUCHA DEMASIADO EL ECO"

Por su parte, la doctora Verushka Higuera forma parte del personal sanitario que ha estado atento a que durante el transcurso del Sorteo no ocurra ninguna emergencia sanitaria. La doctora lleva un mes trabajando en el Real y, a pesar de que "se escucha demasiado el eco", subraya que la experiencia le está gustando "mucho" pero "es una pena que no haya gente".

"Mis compañeros me han comentado que otros años hay más movimientos, más alegría y este año está todo muy tranquilo", ha lamentado Higuera que, de paso, ha enfatizado en que el virus no ha sido combatido y ha pedido prudencia a la gente durante estas navidades, algo que también han solicitado el resto de trabajadores, que han apuntado que pedirán a 2021 que todo mejore y "aprender de las cosas malas para no repetirlas".