Un trabajador muerto y otro crítico tras una fuga de amoniaco en Tarragona

Un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico debido a una fuga de amoniaco en la fábrica Carburos Metálicos, del Polígono Norte de Tarragona, en el municipio de La Pobla de Mafumet (Tarragona).

Según han informado fuentes de los servicios de emergencias de la Generalitat, el incidente, ocurrido poco después de las 9.00 horas de este viernes, ha obligado a confinar en sus edificios a los vecinos de la zona y a activar la fase de emergencia del plan de protección ante accidentes químicos Plaseqta.

⚠⚠⚠ #ProteccioCivil Generalitat informa que NO hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades al polígon nord de #Tarragona. Les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que NO hi ha presència d'amoníac. #LaPobladeMafumet