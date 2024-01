El trabajador de ayuda a domicilio de Vilagarcía acusado de intento de homicidio y secuestro pide perdón a sus víctimas

Su pareja relata años de vejaciones y cómo el hombre intentó matarla a ella y a su madre

"Quería pedirle perdón a mi expareja y, en especial, a su madre. Lo siento mucho". Así se ha dirigido al tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra Fernando C., un trabajador del programa de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, que se enfrenta a más de 25 años de prisión como autor de siete delitos de los que fueron víctimas su novia y la madre de esta, que era la usuaria del servicio y estaba diagnosticada con demencia y parkinson con grado 2 de incapacidad.

El acusado solo ha respondido a la única pregunta que le planteó su abogado sobre su versión de los hechos que este jueves se juzgaban, a la que ha contestado diciendo que tenía "un recuerdo bastante vago" de un empujón "y el resto de cosas que dijo la jueza y poco más".

A continuación, ha declarado su expareja protegida detrás de un biombo para evitar la confrontación visual con el acusado. Según ha explicado esta mujer en la vista oral, entre los años 2020 y 2022 mantuvo una relación sentimental con el procesado, de forma que este llegó a vivir con ella y su madre.

El hombre la trataba con "faltas de respeto" y la insultaba llamándole "zorra e hija de puta", además de controlar sus amistades y comunicaciones por el móvil. "Cada vez iba a más", afirmó, "los últimos meses fueron espantosos".

Esta mujer ha contado que en abril de 2022, después de una discusión en la que el acusado le pedía dinero, este propinó a su novia una patada en la ingle que le provocó un hematoma, aunque no acudió a ningún centro sanitario ni interpuso denuncia por esta agresión. El 28 mayo de ese mismo año, le lanzó una máquina de liar cigarros para impedirle hablar por teléfono con un amigo. La víctima comenzó a gritar y el procesado le tapó la boca. "Me dijo: 'cállate o te mato".

Dos días después, el hombre "llegó a casa con un odio espantoso" y volvió a exigir dinero a su pareja y, cuando ella se negó, la amenazó diciéndole que la "iba a matar" y que "por su culpa y la de sus amigas" lo echaron del trabajo.

Su pareja intentó entonces llamar a la Policía pero el acusado la tiró en la cama. "Me cogió del cuello y con los dedos me estaba ahogando. Yo ya estaba muerta" cuando su madre, de 88 años, se echó encima del hombre para evitar que agrediese a su hija. El acusado reaccionó empujando a la anciana y tirándola al suelo, lo que le produjo un golpe en la cara empezando a sangrar por la nariz.

Tras esto, "se fue a la cocina y volvió con un cuchillo" con una hoja de 18 centímetros y se lo puso en el cuello a su pareja al tiempo que le dijo que como gritase la mataba. A continuación, se encerró con ellas en el dormitorio y para que no se escapasen maniató a su novia con cinta aislante y a la madre le dio una pastilla para que durmiese, aunque esta no llegó a tragarla y la escondió.

La situación se mantuvo durante un par de horas en las que el hombre no dejó salir a las dos mujeres de la habitación. "Me pidió que llamara a mi prima y a mi amiga porque también quería matarlas" a lo que ella se negó, siendo golpeada entonces en la cabeza por su pareja con el mango del cuchillo. Además, para que su novia dejase de gritar cogió un cinturón que le puso al cuello con la amenaza de asfixiarla. "Me dijo que me iba a matar y cortar en trocitos, y llevarme al monte", relata.

La pareja del acusado le pidió ir al servicio y este le quitó las cintas de las piernas pero en todo momento mantuvo el cuchillo de grandes dimensiones. En ese momento, la madre hizo un ruido y cuando el hombre se dirigió a la habitación para ver qué pasaba su novia salió corriendo del inmueble y salió a la calle a pedir auxilio refugiándose en un bar cercano.

PETICIÓN DE PENAS

El hombre está acusado de maltrato habitual físico y psíquico por lo que Fiscalía solicita tres años de prisión; por lesiones contra la mujer se enfrenta a dos años de cárcel; por homicidio en grado de tentativa a 9 años y 11 meses; por lesiones en el ámbito familiar, a 12 meses de prisión; por el delito de amenazas graves no condicionadas a una pena de dos años; y por el delito de detención ilegal, a más de 7 años.

Además de las penas de cárcel, este hombre se enfrenta a varias órdenes de alejamiento y a la prohibición de portar armas, deberá indemnizar a su pareja sentimental con 27.000 euros y a la madre con la cantidad de 6.600 euros, así como al Sergas con la cuantía que se determine.