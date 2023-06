Un total de 82 personas murieron en siniestros de tráfico durante el mes de mayo, seis menos que en el mismo mes de 2022

Un total de 82 personas han fallecido en el mes de mayo como consecuencia de 76 siniestros registrados en las carreteras del país, lo que supone 6 muertos menos que en el mismo mes del año anterior, según ha informado este jueves la Dirección General de Trafico (DGT).

Los datos provisionales del pasado mayo determinan una caída de las muertes en autovías u autopistas, con respecto a un año antes. Así, hace dos meses fueron 18 las personas que perdieron la vida en este tipo de vías, frente a las 27 contabilizadas en mayo de 2022.

Por el contrario, siguen aumentando las muertes por siniestros viales en el resto de vías interurbanas. Tres más se han detectado en mayo de 2023 (64 fallecidos en estas vías) en relación a las del mismo mes de 2022 (61 víctimas).

La DGT también ha advertido de que las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente que mayor número de víctimas mortales registra. Concretamente, 39 personas han fallecido durante el mes de mayo, en un tipo de siniestro en el que sólo ha estado implicado el vehículo accidentado.

Por contra, descienden los fallecidos por colisiones (29 víctimas mortales, respecto a las 38 registradas en mayo del pasado año) y los atropellos a peatón (5 frente a los 6 fallecidos de mayo de 2022).

AUMENTAN LAS MUERTES EN MOTO, TURISMO Y CAMIÓN

Del mismo modo, y si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, se reduce el número de fallecidos vulnerables en 7 personas, 35 se han registrado este mes de mayo, frente a los 42 del mismo mes de 2022. Sin embargo, la DGT señala que han aumentado ligeramente los fallecidos que se desplazaban en moto, turismo y camión y ha indicado que todas las víctimas mortales registradas circulando en estos vehículos lo hacían por vías convencionales. En el resto de modos de desplazamiento, según el organismo, se reducen las víctimas mortales.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 8 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 6 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad. También, según la DGT, un usuario de bicicleta no hacía uso del casco.

MISMA MOVILIDAD

El departamento que dirige Pere Navarro ha señalado que, en el contexto de movilidad, el pasado mayo de 2023 se encuentra al mismo nivel que el mes de mayo de 2022, con 36,8 millones de movimientos de largo recorrido.

En cuanto a la siniestralidad por comunidades autónomas, Galicia ha sido la que ha experimentado un mayor incremento, con 7 fallecidosmás que en el mes de mayo de 2022 (al pasar de 3 en mayo del año pasado a 10 muertes en 2023), mientras que Andalucía ha sido la región que más ha reducido su siniestralidad con 12 fallecidos menos (pasando de 21 en mayo de 2022 a 9 un año después).

Los días con más víctimas mortales fueron viernes 5 y el sábado 6 de mayo con 5 y 6 siniestros mortales respectivamente en los que fallecieron en ambos días 6 personas. Por contra, hubo sólo 2 días con 0 fallecidos: el jueves 11 de mayo y el miércoles 17.