Un total de 30 personas están ingresadas en La Rioja por COVID-19, dos de ellas en la UCI

Un total de 30 personas están ingresadas en La Rioja por COVID-19, siete más que ayer. De los ingresados, 23 están en planta del Hospital San Pedro, dos en la UCI del mismo centro, y cinco en la Fundación Hospital de Calahorra, según ha señalado el Gobierno regional.

Además, se contabilizan 601 casos activos (menos de diez días desde el inicio de síntomas), frente a los 557 que se indicaron ayer, así como que 2.491 personas permanecen en cuarenta domiciliaria en la región por ser caso positivo de coronavirus o ser contacto estrecho. Ayer, las personas en cuarentena eran 2.325.

De esta forma, y tras la finalización del estado de alarma, La Rioja ha declarado 27 brotes - hoy no hay notificación de ninguna nuevo-. Siete de ellos están cerrados; tres son brotes no activos abiertos (no han registrado más positivos y están pendientes de cerrar dos ciclos de posible contagio); y 17 están activos.

Por todo ello, el Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos contagios porque el virus sigue entre nosotros y recuerda las medidas de prevención que deben cumplir todas las personas para cortar la cadena de transmisión, que pasan por el lavado y desinfección de las manos, antes y después del salir del domicilio y en general después de haber tocado objetos o superficies en lugares distintos al domicilio.

También por mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros cuando se está fuera del domicilio y el uso de mascarillas; y toser y estornudar sobre un pañuelo de papel y si no se dispone de él, hacerlo sobre el hueco del codo.

En los establecimientos de cualquier tipo deben limpiarse y desinfectarse todos los objetos o superficies que se hayan podido tocar con las manos y deben ser ventilados con frecuencia, han recordado.