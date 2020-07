Un total de 45 municipios valencianos suman nuevos positivos en la última semana

Un total de 45 municipios valencianos han sumado nuevos casos de coronavirus durante la última semana, siendo Valencia el que mayor número de afectados registra (26), seguido de Burjassot (11), Benidorm (seis) y Elche y Mislata (cinco cada uno).

Así se desprende de los datos desagregados por municipios que publica la Generalitat. A fecha de 9 de julio, la capital cuenta con 2.240 casos de coronavirus, de los que 26 se han detectado en la última semana y 15 entre el lunes y el jueves.

El brote de Burjassot también se ve en los datos: la ciudad pasó de contabilizar 120 casos desde el inicio de la pandemia el jueves pasado a 129 este lunes y 131 el jueves. En total, suman 11 casos nuevos.

No obstante, otras ciudades en las que se han detectado brotes no suman tantos casos. Un ejemplo es Castelló, en cuyo brote se confirmaron cuatro casos nuevos el miércoles, pero que en la actualización de datos solo tiene tres casos más que la pasada semana. Esto puede deberse a que alguno de los positivos relacionados con este brote sea de una persona de fuera de la ciudad o a que no esté asignado todavía.

En total, tienen casos nuevos de coronavirus esta semana Valencia (26), Burjassot (11), Benidorm (6), Elx, Mislata (5), Vila-real, Castelló de la Plana (3), Gandia, la Pobla de Vallbona, Xàtiva, Benicàssim, Torrent, Llíria (2), Alaquàs, Alfafar, Benicarló, Biar, Borriana, Crevillent, la Vila Joiosa, Massamagrell, Miramar, MorellaMuseros, Paiporta, Pedreguer, Rocafort, Torrevieja, Vinaròs (todos ellos 1 en los últimos cuatro días), Alacant, Alboraia, Ayora, Callosa d'en Sarrià, Dénia, Elda, Finestrat, Novelda, Onda, Quart de Poblet, Requena, Sant Joan de Moró, Sedaví, Utiel, Villena y Xirivella (con un caso asignado el fin de semana).

Destacan los casos de Xàtiva y la Pobla de Vallbona, que han sumado dos casos cada una pese a que llevaban sin nuevos positivos desde el principio de junio.