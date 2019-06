Un total de 169 empresas emprendedoras de EE.UU, México, Colombia y Turquía llegan a la final de BBVA Momentum

Un total de 169 empresas emprendedoras de México, Colombia, Estados Unidos y Turquía han llegado a la final de BBVA Momentum, el programa de apoyo al emprendimiento social de la entidad financiera, una cifra que supone un récord de participantes.

Así, en esta convocatoria, el programa ha recibido un total de 954 candidaturas, un aumento del 13 por ciento con respecto a 2018, según ha informado la entidad.

En este sentido, la directora del Programas a la Comunidad de BBVA, Lidia del Pozo, ha mostrado su satisfacción por el aumento de las cifras de participación, así como por la "gran acogida" por parte de los emprendedores.

Los 169 finalistas se dividen en el programa global, que cuenta con 89 participantes, y el programa local de México, en el que participarán 80 proyectos y que incluye formación y aceleración.

Así, la directora de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA en México, Irma Acosta, ha explicado que el programa comenzó con diez emprendores en la primera edición, al tiempo que ha señalado que desde hace tres años el número de participantes ha aumentado hasta cien.

EDICIONES LOCALES

Por otra parte, Colombia acelerará en esta edición a 40 empresas; Estados Unidos, a 19; México, a 100, 20 de ellas a través del programa global y 80 a partir del local; y Turquía, a 10, con el objetivo de mostrar las preocupaciones sociales y medioambientales a nivel internacional.

Por actividad, este año destacan los emprendimientos englobados bajo la categoría de energía, medio ambiente y otras industrias, con un 33 por ciento de las empresas; seguida de educación, con un 28 por ciento; y otras industrias, con un 24 por ciento.

En cuanto a la problemática social a la que buscan solución, el 60 por ciento de las empresas finalistas se centran en los retos de medio ambiente y entorno rural, mientras que un 37 por ciento tiene como objetivo la educación y un 33 por ciento, la diversidad.

BBVA Momentum arranca tendrá lugar del 11 al 12 de junio en Colombia, del 17 al 19 de junio en Estados Unidos, del 27 al 28 de junio en México y el 27 de junio en Turquía. Asimismo, la formación online comenzará el 3 de julio con la sesión 'The role of tecnology and innovation'.

Este programa formativo, cuya duración es de 18 semanas, ha sido creado por Headspring, una iniciativa impulsada por el Instituto de Empresa y el grupo de comunicación británico Financial Times que cuenta con 60 horas de formación entre clases online y presenciales.

Asimismo, los participantes contará con mentores y especialistas que les ayudarán a promover su modelo de negocio y llevar a cabo el plan de crecimiento, al tiempo que favorecerán el networking, la visibilidad a través de acciones de comunicación, así como la posibilidad de acceder a la financiación necesaria.