Torra pide reactivar la mesa de diálogo tras superar los picos de la epidemia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sugerido al Gobierno de Pedro Sánchez reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña una vez haya sido posible "superar los picos respectivos de la epidemia" de coronavirus.

En declaraciones a El Punt Avui, Torra ha justificado que él y Sánchez acordaran posponer la segunda reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, que debía celebrarse en marzo tras un primer encuentro en febrero en la Moncloa.

Ese aplazamiento, ha destacado el president, se decidió "durante la ola máxima" de la pandemia, pero "siempre sería bueno tener este diálogo", porque sigue habiendo "presos políticos", "gente en el exilio" y la reivindicación del derecho a la autodeterminación.

"Que estemos ahora centrados en la gestión de la epidemia no quiere decir que hayamos renunciado a ninguna de las reivindicaciones", ha recalcado.

Por ello, a su entender, cuando lo peor de la emergencia por el coronavirus haya quedado atrás, "se podría hacer tranquilísimamente" una nueva reunión de la mesa de negociación.

Torra ha cargado contra el Gobierno del Estado por su gestión de la crisis y ha deplorado su imagen comunicativa: "Nosotros no sacamos a los militares en las ruedas de prensa. No lo hemos visto en ningún otro país del mundo".

Por otra parte, Torra ha señalado que le parecería "fuera de toda lógica" plantear unas elecciones "en estos momentos" en Cataluña: "Ahora mismo no me planteo el tema de las elecciones, sinceramente. No está dentro de mis prioridades en estos momentos", ha subrayado. EFE