Torra aprueba una estrategia propia para evitar contagios en la vuelta al trabajo

El gobierno de la Generalitat ha aprobado este domingo por la noche una "estrategia de actuación" para evitar nuevos contagios de coronavirus en la nueva fase de confinamiento a partir de esta próxima semana. Esta hoja de ruta del Govern ante el levantamiento de algunas restricciones que implicaba hasta ahora el confinamiento total se divide en cuatro ejes de actuación:

1. CONTROL SANITARIO

Se impulsan medidas, de acuerdo con el Consejo de Relaciones Laborales -que incluye a patronal y sindicatos-, como la colaboración de los servicios médicos de prevención de riesgos laborales en la toma de muestras y la realización de pruebas.

Se recomienda hacer un control de síntomas antes de entrar en el puesto de trabajo cuando esto sea posible, por ejemplo midiendo la temperatura corporal y constatar si hay síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o fatiga.

También se plantea que cualquier trabajador con una temperatura superior a 37,3 grados o con síntomas respiratorios se aísle en su casa y solicitar hacerse un test y se anima a los trabajadores a reportar su estado a través de la aplicación stopcovid19.

2. CORRESPONSABILIDAD DE LA CIUDADANÍA

Otro ámbito de actuación de la estrategia aprobada por el Govern en su reunión extraordinaria de este domingo por la tarde se refiere a los elementos de protección individual en el transporte público, los establecimientos y los centros de trabajo.

En este sentido, la Generalitat pide mantener entre 1,5 y 2 metros de distancia entre las personas y desinfectarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o con geles hidroalcohólicos de al menos un 60% de alcohol.

Los guantes solo deben utilizarse cuando estén indicados para el desarrollo de la actividad laboral.

La Generalitat pide además taparse boca y nariz con mascarillas quirúrgicas, si están disponibles, o con prendas de ropa o mascarillas caseras con desinfección diaria.

▶️ Si el Govern espanyol no rectifica, el Govern de Catalunya farà tot el que estigui a les nostres mans per protegir els ciutadans. Aquesta tarda el @govern aprovarà un pla de mesures per mitigar escenari de retorn a l’activitat a què ens aboca el Govern de Pedro Sánchez pic.twitter.com/NcDVP4CzVY