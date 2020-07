Torra "no acepta" resolución de la juez sobre Segrià y asumirá consecuencias

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que "no acepta" la decisión judicial de la magistrada que ha rechazado el confinamiento parcial en el Segrià (Lleida) y ha indicado que asumirá las "consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas". ,"No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa con la convocatoria de un Consell Executiu que aprobará un plan de rebrotes para actuar con toda la contunde