Toni Nadal: "En el ánimo de Nadal está ayudar, no salir en la prensa"

El tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, aseguró que en el ánimo de su sobrino está "ayudar" y "no salir en la prensa" después de que el número uno del mundo del tenis estuviese ayudando este miércoles en las labores de limpieza y recogida de escombros tras las inundaciones en Mallorca.

"Él se siente solidario con la gente que lo pasa mal. Sus amigos decidieron ir a ayudar y él también. Creo que es una muy buena obra. En el ánimo de Rafael está ayudar, no salir en la prensa", indicó Toni Nadal tras el minuto de silencio que se guardó en la Academia del jugador balear en memoria de los diez fallecidos.

Preguntado por las críticas que ha recibido su sobrino de algunos sectores, que creen que ha sido una "campaña de marketing", Toni Nadal dijo que "siempre hay gente dispuesta a criticar" incluso en estas situaciones. "Les diría que se miren a ellos, a ver lo bien que se portan en la vida", indicó.

"Me parece increíble que se critique por ayudar. A mí se me pasó una orden para que no se dijese nada a los medios", confesó Toni Nadal sobre la decisión de Rafa, que se negó a hablar con periodistas antes de comenzar con los trabajos de ayuda en la zona afectada por las inundaciones.