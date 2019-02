Toni Cantó denunciado por tener cerca de 40 tortugas en su casa

MADRID, 3 (CHANCE)

Malas noticias para Toni Cantó. El que fuera actor ha sido denunciado por tener aproximadamente 40 tortugas en su domicilio de Torrelodones, Madrid. Tal y como informan desde La Razón, Seprona había recibido un escrito informando de que Cantó tiene "decenas de ejemplares de tortuga mediterránea y de otras especies procedentes de Marruecos ubicadas en dos casetas".

Además, "se sospecha que la tenencia, cría y venta de tales animales pudiera ser ilícita", según el escrito al que ha tenido acceso el citado medio, ya que en el registro de núcleos zoológicos del municipio no figura esa dirección. Además, el texto recibido muestra también unas fotografías donde pueden verse las casetas a las que se hace referencia. En el mismo escrito también se apunta que al no ser la residencia fija del político "hay una posibilidad muy alta de que los animales no tengan el mantenimiento y la atención veterinaria necesaria".

Toni Canto ha respondido a la polémica asegurando que "las tortugas son legales y están registradas, con todos los permisos en orden y la documentación necesaria que, por supuesto, facilitará a la mayor celeridad ante cualquier requerimiento". El círculo más cercano del interprete confirma su pasión por estos animales y defienden que nunca ha comercializado con ellos, sino que los cuida desde niño.