Tomás, tras votar por primera vez a sus 46 años: "Estoy emocionado, me siento más dueño de mi vida"

La jornada electoral, que ha arrancado a las 9.00 horas, esta siendo "especialmente emocionante" para más de 100.000 personas con discapacidad intelectual, que hasta hoy estaban vetadas de participar en los comicios por contar con una sentencia judicial de incapacidad. La reforma de la Ley Electoral del Régimen General (LOREG) les ha devuelto su derecho de sufragio y Europa Press ha sido testigo de cómo algunas han depositado su voto en las urnas.

"Estoy muy emocionado. Me siento más dueño de mi vida", ha comentado Tomás Morgado con lágrimas en los ojos a la salida del colegio electoral Celso Emilio Ferreiro, en Móstoles (Madrid). Tiene 46 años y era la primera vez que votaba. Durante casi tres décadas lo más cerca que ha estado de unas elecciones ha sido a través de la televisión: "Hasta hoy no había cogido una papeleta ni había acudido a un colegio electoral. Me molestaba y me daba pena que los demás pudieran elegir al Gobierno y yo no".

Pero la participación política de Tomás no se ciñe a este domingo. Lleva varios meses liderando junto a Virginia, César y Óscar un 'Comité de Ciudadanía' del Grupo Amas e integrado por 16 personas con discapacidad intelectual, que forma parte, a su vez, del proyecto 'Yo también cuento' de Plena Inclusión Madrid. El objetivo es impulsar la participación en la sociedad de este colectivo y que sean estas personas las que pongan voz a sus propias demandas.

Los últimos meses han sido de un intenso trabajo. Han participado en 35 charlas sobre la importancia de ejercer este derecho y también se han reunido con representantes políticos, tanto municipales como autonómicos, a los que les han trasladado sus reivindicaciones y preocupaciones del día a día.

Y esta conciencia de que ellos pueden mejorar la sociedad hizo, por ejemplo, que el pasado verano Tomás liderara una denuncia contra un local de karaoke de Móstoles, donde unos amigos suyos fueron "insultados" por el dueño, que les llamó "subnormales y tontitos". La pertinente demanda estuvo acompañada de una protesta en la puerta del local a la que se unieron los vecinos.

VIRGINIA VUELVE A VOTAR

Tomás ha estado acompañado este domingo electoral por su compañera de residencia Virgina Blanco, que aunque no tiene sentencia de incapacidad, a sus casi 50 años solo había votado dos veces, la primera de ellas, en las generales de 2016, donde un apoderado de una mesa se refirió a ella como "mongólica" y dijo que su voto podía estar manipulado. Logró depositarlo, pero el disgusto le duró varios días.

Pese a la mala experiencia previa, este domingo Virginia ha acudido a votar junto a Tomás, "tranquila y muy contenta", según ha confesado minutos antes de llegar al colegio electoral. Además, ambos han estado acompañados por Luis y Emi, dos personas de apoyo del Grupo Amás, que les han asistido no sólo empujando hoy sus sillas de ruedas y acercándoles las urnas, sino en hacerles comprender, durante muchos meses, que ellos son parte de la sociedad.

En esta ocasión, nadie les ha dicho nada inoportuno ni les ha mirado mal. Tampoco con condescendencia. Han cogido sus papeletas, las han introducido en los sobres y se han acercado a las meses como cualquiera de los cientos de votantes que han coincidido a mediodía en este colegio electoral de Móstoles. Después de votar se han fundido en un largo abrazo. "Poco a poco vamos avanzando", ha confesado Luis, cuya frenética actividad de acompañamiento durante esta jornada no había hecho más que empezar.