Tom Holland: "Spider-Man 3 es la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa de la historia"

Si los rumores de sonados retornos, como los 'viejos' conocidos de la saga Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst o Emma Stone, o la presencia ya confirmada de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange ya han disparado el 'hype', ahora Tom Holland echa más leña al fuego al asegurar que Spider-Man 3 será un hito en la historia del cine de superhéroes.

"Obviamente no puedo decir casi nada (...) Lo que sí puedo decir es que es la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa jamás hecha. Te sientas, lees el guion, ves lo que están tratando de hacer y lo están logrando. Es realmente impresionante", señala el actor en declaraciones a Variety en las que señala que él es "de nuevo, ese mierdecilla con suerte que da la casualidad que es Spider-Man".

"Nos queda mucho rodaje por delante. Empezamos antes de Navidad y filmamos durante siete semanas. Paramos para las vacaciones de Navidad y luego comenzamos de nuevo. Estoy tan emocionado por verla como cualquiera, y qué decir de formar parte de ella", concluye el actor.

https://twitter.com/Variety/status/1357382162236940288?s=20

De momento, la única presencia confirmada con seguridad en el filme que dirigirá Sam Raimi es la del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Todo indica que el Hechicero Supremo ejercerá de mentor del joven Peter Parker y le abrirá las puertas del Multiverso, el nuevo andamiaje argumental sobre el se construirá el futuro del UCM y que está ya asomando ya en Bruja Escarlata y Visión, la serie de Marvel Studios que se emite en Disney+.

Hay que recordar, también, que estos dos títulos, junto con la secuela de Doctor Strange, titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, conforman un mismo arco argumental en ese salto a las realidades alternativas.

Y será en el marco de este Multiverso donde se espera que en Spider-Man vuelvan las versiones de Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire, la Gwen Stacy de Emma Stone, la Mary Jane Watson de Kirsten Dunst, el Electro de Jamie Foxx o el Doctor Octopus de Alfred Molina. También se ha rumoreado la presencia del Daredevil de Charlie Cox.

Con todo esto encima de la mesa, es evidente que el siempre entusiasta Holland no exagera al catalogar de histórico lo que les espera a los seguidores de Marvel en Spider-Man 3. El filme producido por Marvel Studios y Sony Pictures tiene previsto su estreno el 17 de diciembre.