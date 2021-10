Todos los detalles de la fiesta sorpresa por el cumpleaños de Rocío Flores

MADRID, 16 (CHANCE)

Rocío Flores asistió este viernes a la fiesta sorpresa de su 25 cumpleaños y lo cierto es que la veíamos llegar como loca de contenta y muy nerviosa, debido a que no sabía qué personas le esperaban dentro. A su llegada, la joven nos aseguraba que: "No sé quién hay, es una sorpresa" y aunque faltaban pocos minutos para que viese a todos sus seres queridos, la colaboradora de televisión se mostraba de lo más impaciente.

En un día tan especial como el de ayer por esa gran fiesta de cumpleaños, Rocío Flores no quiso pronunciarse acerca de si su madre le había felicitado: "No es el día para hablar de eso" aunque sí que nos ha querido asegurar que no está bien del todo porque echa de menos a esa persona: "Obviamente no, no hace falta ni que lo conteste, vengo a disfrutar y pasármelo bien, que ya bastante he tenido durante un año".

Una de las primeras en llegar era Gloria Camila, que hacía su entrada triunfal con un gran ramo para su sobrina, con la que tiene muy buena relación a pesar de que durante estos últimos meses se haya asegurado que el vínculo entre ellas se había roto.

También Jorge Pérez y Barranco aparecían en la fiesta sorpresa a Rocío: "No sabe ni que vengo, es una sorpresa" y en cuanto al reencuentro de el extronista con Gloria Camila, nos asegura que: "Yo no tengo ningún problema con nadie, yo tengo mi vida y ella la suya, yo problema cero".

Gloria Camila atendía a la prensa y aseguraba que: "hemos estado sus amigos y compañeros y hemos intentado que lo pase bien". Sobre la negativa de su hermana de entregar los escritos de Rocío Jurado, prefería mantenerse en silencio: "prefiero no hablar de este tema. Mis temas con mis abogados prefiero tenerlo en la privacidad". Lo que sí nos ha contado Gloria es lo enamorada y feliz que está con su chico: "todo genial con mi chico. Cero problemas, nos queremos y nos amamos muchísimo, llevamos dos años, estoy súper enamorada".

Rocío salía de su fiesta sorpresa muy emocionada y desvelaba qué deseo ha pedido al soplar las velas: "Tiene que ver con mi familia, con todo el mundo de mi familia, prefiero reservarlo para mí, me gusta mantenerme al margen y prefiero hacerlo así. Sabéis cómo soy, prefiero mantenerme al margen" y cuando le contamos que el documental de su madre se ha empezado a grabar en el museo de su abuela, muy sorprendida responde: "Es la primera noticia que tengo, me acabo de enterar".