Todo lo que tienes que tener en cuenta si convives con un contagiado por coronavirus

Los contagios por coronavirus en España no paran de crecer. Madrid es la comunidad donde el número de positivos es más elevado y siguen aumentando. Por eso es importante tener en cuenta estas recomendaciones si estás conviviendo con una persona contagiado por el coronavirus y evitar que tú te contagies del virus. El Gobierno de España y de las Comunidades Autonómas están adoptando medidas para hacer frente a esta crisis. Unas medidas que cada día van cambiando porque en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es "dinámica".

Aislamiento del contagiado en una habitación

La primera actuación que tienes que realizar es aislar a la persona que ha dado positivo en la prueba. Para hacerlo es importante que tenga una parte de la casa solo para él, como su habitación. Si la vivienda tiene dos baños es recomendable que el contagiado no use el mismo aseo que los demás inquilinos. En el caso de que no pudiera ser posible, intenta mantener la distancia de seguridad, un metro de distancia.

Características de la habitación

Buena ventilación: El cuarto del paciente contagiado es importante que cumpla una serie de requisitos como que tenga buena ventilación y su ventana debe estar situada a la calle. Lo mejor es que las ventanas de esos edificios esté situada en dirección a la calle, aunque hay algunos cuartos que son a algún patio de luce, es decir, unas vistas al interior del edificio. Es importante que haya una ventana, preferiblemente al exterior pero sí no lo es, la habitación también puede ser ocupada por el contagiado. Lo importante es abrirla varias veces para ventilar y renovar el aire.

Puerta de la habitación: La puerta debe estar cerrada. Su manilla no debe ser tocada por los otros inquilinos porque puede ser un modo de contagio del virus. Es recomendable que se desinfecte con alcohol o con agua y lejía.

Cubo de basura: Dentro del cuarto del contagiado es importante que haya un cubo de basura para poder tirar papeles, pañuelos cualquier desehecho del paciente. Además debe tener una bolsa con un cierre hermético. Este tipo de cierre sirve para impedir el paso, incluso del aire.

​Relación con las personas: El contacto entre las diferentes personas que vivan en la misma casa que el contagiado, lo recomendable es que sea a través del teléfono móvil o si es de forma física siempre teniendo en cuenta la distancia de seguridad, unos dos metros.

Uso de mascarillas: El paciente positivo tiene que utilizarla cuando salga de la habitación. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el uso de mascarillas es para las personas que están infectadas o que tienen síntomas. El resto de población no debe utilizarla.

Higiene: El lavado de manos con agua y jabón o un desinfectante debe ser continuo. Esta recomendación no solo es para el contagiado sino también para la persona o personas que vivan con él. Tanto dentro de casa como cuando vienen de la calle, sobre todo después del uso del transporte público.

Con calma y sin alarmar, habla con tus peques sobre el #coronavirus y recuérdales estas pautas sencillas de higiene:



✔lavar las manos frecuentemente con jabón

✔cubrirse boca y nariz al toser con el antebrazo

✔usar pañuelos desechables



Más info en @sanidadgob. pic.twitter.com/Z1Z4YYJ0H2 — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 6, 2020

Desinfectar la habitación

La limpieza de la habitación con desinfectantes es imprescindible para evitar que se creen nuevos contagios y que el resto de personas se contagien. Además, es imporante tomar precauciones con las superficies que pueda haber tocado la persona contagiada. Para realizar esta limpieza se debe tener en cuenta: