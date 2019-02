Todo lo que no puede faltar en tu armario en Febrero: de la colección de J Balvin a los mejores trajes o vestidos

MADRID, 1 (CHANCE)

Enero ha llegado cargado de novedades y tendencias como si las hubieran traído los Reyes Magos y después de las semanas de la moda más importantes y las presentaciones de nuestras marcas de confianza, desde CHANCE queremos repasar todo lo que no puede faltar en tu armario.

MODA PARA ELLOS: DE LAS SUDADERAS A LOS TRAJES

Las sudaderas se han convertido en un auténtico must y este año no pueden faltar en los estilismos de cualquier hombre que quiera presumir de estilo las de la firma Eddmond Studios, que reflejan a la perfección el estilo de vida de un hombre aventurero y dinámico, con ganas de llenarlo todo de color.

Para complementar el look con todo el rollazo las mejores aliadas son el nuevo diseño de Puma RS-X Trophies, en negro y dorado para pisar con más fuerza que nunca.

Pero si lo que buscas es algo más formal y el auténtico look de un danddy, en tu armario no puede faltar un traje de Scalpers. Con doble botonadura y solapa ancha, sus americanas conseguirán sacar tu lado más gentleman, mientras sus camisas son un must total.

Tampoco podemos pasar por alto los complementos, y los más originales los hemos encontrados en Cloking, que propone ropa de calidad 'made in Europa' y a precios muy asequibles. Nos han conquistados sus pajaritas y corbatas estampadas, los gemelos con las formas más divertidos y los tirantes más llamativos. Además, también destacan sus carteras o sus abrigos corte brithis.

MODA PARA ELLAS: DEL FITNESS A LOS VESTIDOS O VAQUEROS

El fitness ha llegado como una auténtica fiebre y si entre tus propósitos de año nuevo está el de hacer mas deportes, esta marca te interesa. Ms Mode ha lanzado 'Some... Actiwear', su nueva colección deportiva con aires urbanos y diseñada para mujeres curvy. Sudaderas, tops, pantalones, camisetas y leggings forman esta nueva línea, que se convierte en la excusa perfecta para salir a hacer deporte.

Por supuesto no nos olvidamos de tus pies y si lo que buscas es comodidad tu aliado perfecto es Yuccs, las zapatillas españolas de lana merino que están pisando fuerte. Bajo el eslogan "la zapatilla más cómoda del mundo", están confeccionadas con lana merino, la fibra natural responsable de proporcionar la sensación de comodidad, además capaz de regular la temperatura, transpirables y flexibles.

Pero si lo que quieres es un look más chip y sofisticado, los estampado han invadido la nueva colección de mujer de Scalpers Woman. Desde los vestidos con amimal print o estilo safari a los conjuntos de pantalón y chaqueta más elegantes.

Para complementar un look elegante y sofisticado la mejor opción es elegir una joya que haga la función de complemento, en ese sentido la última colección de Tissot, Lovely Square, es la mejor elección. Un diseño sofisticado y discreto que recupera el estilo de los años 40 con una caja cuadrada y en varios diseños, amoldándose al gusto de cada mujer.

Pero si prefieres un look moderno y más atrevido no puedes pasar por alto el denim, que esta temporada pretende revolucionar las tendencias. En C&A hemos encontrado una infinidad de prendas, como chaquetas vaqueras oversize, monos vaqueros pantalones en todas sus formas.

Tampoco podemos pasar por alto la ropa interior y hemos quedado totalmente prendados de la nueva colección de Gisela, Lace, con prendas de encaje delicado, femeninas y sin duda, confortables, uniendo así comodidad con elegancia con el negro como protagonista.

PARA IR IGUALES: DE LA COLECCIÓN DE RICK Y MORTY A LA DE J BALVIN

Si lo que más te gusta es llevar un punto canalla, vestir igual que tu pareja y además eres fan de Rick y Morty, Primark pretende hacerte muy feliz con una colección en colaboración con Cartoon Network con los personajes de la serie de adultos como protagonistas.

Ropa de mujer y hombre, accesorios e incluso artículos paa el hogar forman la divertida colección para los más fanáticos de los dibujos animados.

Para los que sean fans del reguetón otra opción es la colección cápsula de J Balvin para Guess. El cantante ha diseñado una colección de 47 piezas que saldrán a la venta el próximo 7 de febrero.

Mucho color y estampados divertidos bajo la firma del artista convierten la nueva apuesta de Guess en objeto de deseo.