Todo lo que debes saber sobre el registro de personas que se nieguen a vacunarse

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que los nombres de aquellos que decidan no vacunarse contra la Covid-19 quedarán recopilados en un registro compartido con la Unión Europea. Pese a ello, Illa ha dicho que el registro de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. "Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público, se respetarán siempre los datos que se recojan", ha aseverado.

El objetivo es "registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población". No obstante, más allá de que los datos correspondientes se compartirán con Bruselas, Sanidad no ha detallado cómo se llevará a cabo ese registro.

Por otro lado, el ministro de Sanidad ha explicado que también se llevará un registro de las dosis que se pongan, pues seis de las vacunas aprobadas por la Unión Europea requieren de dosis, aunque todavía no ha especificado si se implantará algún tipo de cartilla de vacunación.

Aunque en principio la vacuna no será de carácter obligatorio para toda la población, los expertos recomiendan usarla. "Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta", ha dicho el ministro de Sanidad sobre la obligatoriedad de usar la vacuna, pues ha defendido que ya existe un alto nivel de concienciación por parte de la ciudadanía que permitirá que el medicamento tenga buena acogida por parte de la población, algo que "ya será suficiente".

No obstante, en principio sí habría cobertura legal en España para una vacunación obligatoria sin necesidad de promulgar una nueva ley, o lo que es lo mismo, sin necesidad de someter esta decisión al debate parlamentario. Aunque la vacunación en España es voluntaria por disponerlo la Ley 33/2011, 4 de octubre, General de Salud Pública, dicha norma recoge como excepción la existencia de "razones sanitarias de urgencia o necesidad". Estas razones, y el detalle de qué se puede hacer y qué no, aparecen recogidas en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública. El artículo 3 de esta norma contiene la habilitación legal para ordenar la vacunación obligatoria de la población.