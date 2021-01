Toda la red de Cercanías funcionará esta tarde y Barajas estará prácticamente operativo al mediodía

Cree que "no estaría de más" prolongar dos días más el cierre de colegios con las bajas temperaturas

Toda la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid funcionará esta tarde y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estará este mediodía prácticamente operativo, "aunque no al 100 por cien", ha informado esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, Franco ha asegurado que se va a necesitar "mucho tiempo" para recuperar la normalidad de la región "con seguridad". "Es fundamental que los madrileños siguen siendo los responsables, que no utilicen los medios propios", ha dicho.

El representante del Gobierno central en Madrid cree que "no estaría de más" prolongar dos días más el cierre de los colegios por las bajas temperaturas actuales, ya que las aulas han de estar ventiladas para evitar la propagación del coronavirus.

Respecto a la petición por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de que el Estado declare Madrid como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, más conocida como zona catastrófica, Franco opta por evaluar realmente y cuando se pueda los daños producidos y realizar "una evaluación serena". "El Gobierno de España va a ser sensible ante este tipo de peticiones", ha indicado.

El delegado ha apostado por colaborar entre administraciones y señala que han atendido a todas las peticiones que les han llegado, "vinieran de donde vinieran". Y ha destacado también la "gran labor" de municipios grandes y pequeños de la región, "que están al pie del cañón".

Frente a las críticas, también líder de los socialistas madrileños ha apuntado que el Gobierno de España has estado "desde el primer momento al frente de la situación, dando explicaciones, con total transparencia". "Llegará ya el momento que las posibles críticas se diriman. El Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias dando explicaciones, con ruedas de prensa diaria", ha señalado.

ADMITE QUE LAS PREVISIONES INICIALES FUERON SOBREPASADAS

Además, ha admitido que las previsiones iniciales sobre el temporal se vieron sobrepasados, porque las previsiones iniciales era de 20 centímetros y luego hubo muchos más. "Decretamos el estado de emergencia el viernes por la tarde y nos hemos adelantado a las peticiones de la UME. Siempre se puede mejorar pero me quedo con la parte de ver a policías y guardias civiles haciendo labor humanitaria, por no hablar de los sanitarios y personal de transporte, dando un ejemplo de cinismo muy importante", ha manifestado.

Respecto a la situación de la Cañada Real Galiana, José Manuel Franco, ha recordado que si las circunstancias lo permiten "se va a proceder a repartir unas estufas entre las personas necesitadas para paliar el frío".

"El tema de la Cañada es más complejo de lo que pueda parecer. Me he comprometido a no usar la Cañada como arma arrojadiza. Llevo días en contacto con los alcaldes de Madrid y Rivas para buscar alguna solución pero las competencias de Delegación son muy limitadas al orden público, cuando las cuestiones son sociales, y el objetivo es que las personas no sufran las consecuencias de este temporal", ha concluido.