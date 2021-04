Tocar la vida con los dedos: Alfredo murió de covid y 21 días después, todos sus hermanos estaban vacunados

Hace pocas semanas fallecía Alfredo Fraile por complicaciones del COVID. Alfredo era el mayor de 8 hermanos, aunque uno de ellos falleció hace 9 años. Padre de 6 hijos, suegro de otros cuatro hijos (así él los sentía) y abuelo de 7, hoy 8 porque a uno de sus nietos sólo pudo conocerle en el vientre de su madre.

Su familia había sido lo más importante en su vida y por su familia varias veces rompió con una vida encarrilada y volvió a empezar. Cuidar y preocuparse era un campo enorme que él abarcaba y así cuidaba de sus padres, como de sus hermanos, hijos o amigos. Si podía, él lo hacía… y pocas veces no podía.

Ahora, si quieren medir su vida por sus logros, sepan que había construido a Julio Iglesias como cantante, había dado oxígeno a Adolfo Suárez haciéndole ganar 17 escaños en 1986 e, incluso, trajo a los Boston Celtics a jugar un torneo a Madrid. Solía pasarle todo el mérito a su equipo y dentro de “su equipo” él incluía a Iglesias a Suárez o David Stern, comisario entonces de la NBA. Eso sí, su equipo sabía que, sin esa capacidad privilegiada que hacía todo parecer fácil, nada hubiera tenido lugar.

En febrero Alfredo da positivo por COVID. Aguanta en casa todo lo que puede, hasta que ya no puede aguantar más y marcha al hospital. Según va yendo el 14 de febrero al que sería su último destino, escribe a su hermano Jorge para decirle que estaba preparado para ser tan fuerte como él. Jorge se había sometido a un doble trasplante pulmón, así que Alfredo no estaba dispuesto a ceder a la circunstancia.

Dos días despierto, pero al tercero hay que sedarle para cuidar los pulmones. Cuando todo parece ir mejor, su cuerpo, inmunodeprimido, hace saltar problemas que sus defensas mantenían controladas. Una operación en dos sesiones y una mala noticia: los pulmones ya no tienen retorno.

Sin haber despertado de la sedación, fallece el 12 de marzo rodeado de su familia. Tal y como me fue narrado, esperó a que su hija Geñi llegara al hospital para poder irse cuando estuvieran todos.

Audio cope.escope.es

Hasta aquí pueden considerarlo un drama personal. La muerte de alguien que, para muchos, fue un referente como también referentes han sido para muchos cada uno de los fallecidos en el último año.

Pero la parte que no podemos olvidar es que murió como han muerto soldados en los últimos días de una guerra: viendo el fin de la pesadilla, la vuelta a casa al alcance de la mano, porque Alfredo murió en medio de un plan de vacunación que no tenía vacunas.

Las comunidades autónomas han aplicado el plan tal cual ha sido concebido y han desplegado medios, tantos como han sido necesarios para vacunar todo lo rápido posible. Cuando ha habido suministro, he visto centros de salud modificando citas para que la persona a vacunar pudiera hacerlo cerca de casa. He visto gestiones que no lucen y que son necesarias para lograr inmunizar matrimonios porque uno de ellos era de riesgo. Pero el plan más genial se hunde sin el elemento esencial y, en este caso, lo hundió la falta de vacunas.

Puede suponer esta historia la emotividad en el recuerdo a un fallecido por COVID, pero hay un factor que la hace tan cruda como real: tres semanas más tarde de su muerte, todos los hermanos de Alfredo, todos, estaban vacunados.

Sea en recuerdo de Alfredo y de todos los que hoy mueren cuando el fin del infierno aparece casi al tacto de los dedos, aunque, para ellos, esos milímetros sean ya una distancia eterna.

* Enrique Cocero, consultor político y experto en comunicación