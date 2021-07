Tito Martín, el canario que abrió su casa para asegurar el futuro de los más desfavorecidos

Tito Martín, un canario de 54 años, se ha convertido en el principal apoyo de los más desfavorecidos. Ha empezado una campaña solidaria para ayudar en la inclusión e integración de jóvenes que llegan a las costas canarias procedentes del continente africano. ¿Cómo? A través de la enseñanza del idioma.

Tenemos que remontarnos a principios de este año, ante la masiva llegada de personas al archipiélago canario. Tito decidió que era hora de hacer algo para ayudar y sacar adelante a estas personas que lo único que buscaban era un futuro mejor. ''Se creó ''Red Solidarios''. Llegamos a ser 150 personas, todas anónimas. Todas echando una mano en la isla de Gran Canaria''.



Ahora, Tito abre su garaje varios días a la semana, no solo para que aprendan el español, si no también para cubrir necesidades básicas: ''Mi labor es que esto sirva de lugar de encuentro, pasamos un rato agradable, desayunan y se duchan. El objetivo es que salgan de la rutina en la que están metidos, a la espera de tener posibilidades de trabajar que es, realmente, a lo que vinieron''.



La iniciativa no pasó inadvertida para Isabel, que conoció la gran labor que realiza Tito y se propuso echar una mano. Desde hace solo un par de meses decidió volcar toda su experiencia como traductora y profesora universitaria en favor de los más necesitados. Ahora, asiste varios días al garaje de Tito para impartir clases de español a los migrantes que arriban a las costas de Gran Canaria. ''A mí esto me ha ayudado a sentirme persona. Cualquiera de nosotros podría estar en la piel de estos chicos. Tenemos las mismas necesidades. Es una lección personal, tendríamos que tener la mirada más abierta hacia estas realidades'', concluye.



Mussa y Mohamed, la cara visible de una realidad creciente



Entre las personas a las que Tito e Isabel ayudan y atienden destacan Mohamed y Mussa, de 32 y 22 años respectivamente. Ambos llegaron a España desde Senegal, su país de origen, a finales de 2020.



Las necesidades y la falta de un futuro les empujó a venir en patera. Solos, sin familia. Tres y seis días estuvieron cada uno a la deriva, esperando llegar a su destino. ''Fue muy difícil estar en el mar durante seis días con tanta gente, fue muy duro'', relata Mussa en un fluido francés.



Ahora, más de medio año después intentan aprender el idioma para tener un futuro mejor. ''Para mí aprender español es muy importante porque mi objetivo es vivir aquí y desde aquí ayudar a mi familia'', explica Mohamed. Mussa.



Aunque, de momento, no controlan del todo el español, continúan asistiendo semanalmente al garaje de Tito, para poder aprender un idioma que puede que les abra las puertas de un futuro mejor para ellos y sus familias.



Mayor afluencia de llegadas en 2021



Historias como las de Mussa y Mohamed se han venido repitiendo a lo largo de este año, que ha vuelto a marcar nuevos récords en la llegada de personas a las costas españolas. En concreto, 13.483 migrantes arribaron a España de manera irregular en 2021, casi un 60% más que en el mismo tramo del año pasado. Todo ello sin contar la famosa crisis del pasado mes de mayo, días en los que más de 10.000 personas llegaron a Ceuta.



Los datos, recogidos por el Ministerio del Interior señalan que casi el 94% de las arribadas fueron por vía marítima y más de la mitad tuvo al archipiélago canario como su destino. Allí, el porcentaje de llegadas aumentó en más de un 100% en comparación con 2020, año en el que por estas alturas solo se registraron 2.706 llegadas.