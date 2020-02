Tita Thyssen se muestra muy enfadada y molesta por el trato a su hijo Borja

MADRID, 21 (CHANCE)

Un año más Forbes España ha organizado una fiesta de lo más especial para hacer entrega de su premio CEO de la Década que en esta ocasión ha caído en manos de Pablo Isla, presidente del grupo textil Inditex. En la gala, organizada en el Hotel Intercontinental de Madrid, se dieron cita algunos rostros conocidos de la política española como fue el caso de Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría o Begoña Villacís. Por su parte, Pedro J. Ramírez acudió junto a Cruz Sánchez de Lara mientras que la Baronesa Thyssen reconoció que no está de acuerdo en cómo la prensa ha tratado a su hijo Borja durante los procesos judiciales a los que se ha enfrentado.

CHANCE: ¿Qué propósitos tiene este año nuevo?

Carmen Cervera: Lo de todos, paz, salud, felicidad. Paz en el mundo.

CH: ¿Cómo está su hijo hace poco hemos estado con él en el juzgado? ¿Ha hablado con él?

C.C: ¡Cómo no voy a hablar con mi hijo!

CH: De esos temas.

C.C: Mi hijo bien.

CH: ¿Confían en este momento en la justicia, en que todo salga bien?

C.C: La justicia siempre, la justicia es justicia. La respeto muchísimo.

CARMEN CERVERA: "SE HA HECHO MUCHA PROPAGANDA INNECESARIA DURANTE MUCHO TIEMPO"

CH: Estáis más tranquilos, hubo un momento en el que usted se quejaba.

C.C: Me quejaba de la prensa, que cuando se dicen cosas desagradables las decís más que cuando se dicen cosas agradables, solo me quejo de eso.

CH: ¿La prensa no ha tratado bien el tema de su hijo?

C.C: Creo que no, que la prensa no lo ha tratado bien, la justicia sí pero la prensa no.

CH: Pero ¿por qué se han dicho cosas que no eran?

C.C: Se ha hecho mucha propaganda durante tiempo innecesario. Cuando todo salió bien y se solucionó gracias a la justicia, no se hizo eco a penas.

CH: ¿Qué cosas bonitas hay ahora en su vida?

C.C: Pues cosas bonitas como siempre, he abierto ahora en Valencia con una colección mía privada de unos 50 cuadros, una exhibición muy buena, muy bien. He estado hace tres días allí y muy bien.

CH: ¿A las niñas les gusta el arte?

C.C: Como cuando Borja era pequeño, he intentado explicarle lo que es el arte y parece que sí, como le ocurrió a Borja.

CH: El otro día felicitó a Blanca.

C.C: ¡Cómo no!

CH: Está todo bien.

C.C: Naturalmente, claro que sí.