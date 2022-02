Timos por Internet: La experiencia de una actriz francesa engañada a través de una aplicación de citas

Las experiencias amorosas suelen ser agradables en muchos momentos de la vida, aunque hay otras circunstancias en las que se convierten en una auténtica pesadilla. En los desamores evidentemente, hablamos de circunstancias incómodas en las que nadie quiere estar ni mucho menos, pero hay otras que incluso pueden ser aún peores que un desamor. Hablamos de las falsas identidades, las mentiras y las personas que se ocultan detrás de uno o varios pseudónimos y se dedican única y exclusivamente a hacer daño.

Hay gente que ha pasado en más de una ocasión por alguna experiencia de este tipo, pero recientemente hubo una que llamó la atención de muchas personas. Esto es lo que le pasó a Yzabel Dzisky, una cineasta francesa que se dejó seducir por el mundo de las citas en línea y acabó cayendo en un espejismo del deepfake, la tecnología artificial que permite crear videos muy realistas de personas que no existen.

Dzisky se enamoró de un hombre suplantado, cómo eso la dejó devastada y cómo siguió adelante para encontrar una verdad que pueda curar su corazón roto. En una salida nocturna con sus amigos, Dzisky llamó a "Tony" a su teléfono móvil y durante esa videollamada de 10 minutos mostró su rostro a sus amigos. Era una cabeza que apenas se movía enmarcada en la pequeña pantalla de un teléfono móvil.

"Cuando estás en una videollamada, la mayoría de las veces tiendes a mirarte a ti mismo y salir bien en lugar de concentrarte en la persona en la llamada, así que realmente no presté mucha atención a los detalles", explica Dzisky. Se mantuvieron en contacto con mensajes y videollamadas cortas hasta que "Tony" dejó de responder repentinamente, sin dar ninguna razón.

El cuento de la lechera

Cuando finalmente respondió, dijo que no era "Tony", sino que su verdadero nombre era "Murat". "Me sorprendió, otra coincidencia más, porque el nombre de mi exmarido también es Murat. Dijo que era turco y que vivía en Estambul", cuenta Dzisky. "Ni siquiera estaba enojada, solo sorprendida", recuerda. "Cuando le pregunté por qué cambió su nombre, dijo que era porque tiene un origen (árabe) en el Medio Oriente y pensó que eso me generaría dudas. Pero le dije que no tengo ningún problema debido a los orígenes de mi exmarido, que también es árabe-francés-turco. Así que dije que era una gran coincidencia y que no me molestaba".

Dzisky decidió buscar en Google qué había de él. "Había muchas cosas. Podía ver las fotos, los videos en turco. Estaba en todas partes, incluso en la televisión. No tenía ninguna duda sobre él: era real y un cirujano muy conocido". Posteriormente, las sospechas continuaron y aumentaron a medida que pasaban las semanas, hasta que la cineasta descubrió el pastel.

La actriz lo descubrió. Le dijo que sabía que no era "Murat", que le dijera quién era. "Se quedó en silencio por un momento y luego me preguntó por qué estaba haciendo esto. Luego colgó". Sorprendentemente, respondió diciendo que su nombre era David y que era un hacker de 20 años de Nigeria.

"Le pregunté por qué hacía estas cosas. Por qué me enamoró y me pidió dinero. Dijo que ellos ya le habían quitado mucho dinero a la gente con estafas, que tenían una red muy grande alrededor del mundo. Incluso tuvimos una videollamada. Lo vi con un amigo. Dijo que se había hecho rico con estas cuentas falsas, que quería ser futbolista y estudiar en Canadá". La identidad de "Murat", agregó David, había sido inventada al azar, sin tener idea del atractivo que la ficción tendría para Dzisky por las coincidencias.

El mundo de las estafas por Internet es una constante que no termina nunca, una lacra de esta nueva generación inundada por los peligros de las páginas web y de todo lo que repercute no hacer un uso responsable de la misma.