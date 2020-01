La tía materna de la niña hallada muerta en hotel dice que su hermana, detenida por el caso, "no estaba en tratamiento"

La tía materna de la niña de cinco años hallada muerta el pasado lunes en una habitación del hotel Los Bracos de Logroño, Daniela Ugueto, ha asegurado esta tarde a las puertas del Palacio de Justicia de Logroño que su hermana -la única detenida por el suceso- "no estaba en tratamiento" y, desde aquel día, "no he podido verla ni hablar con ella".

Daniela Ugueto ha acudido esta tarde hasta el Palacio de Justicia de Logroño con la intención "de poder ver a su hermana" porque "desde ese día, no he tenido ningún tipo de contacto con ella y no sé que ha podido pasar. Todo de lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación", ha afirmado. La madre de la menor detenida debía declarar esta tarde a las 17,00 horas en los Juzgados aunque, de momento, no ha trascendido si está colaborando o no para esclarecer los hechos.

La hermana de la progenitora asegura que la familia "sigue en shok" por el suceso y todavía están "intentando asimilarlo porque nos está costando mucho y queremos ver cómo se desencadena todo".

Daniela Ugueto ha asegurado que su hermana le llamó el mismo domingo, a las 07,30 horas de la mañana y después "ya no supe nada más. Seguí llamándola porque yo hablo con ella y con mi madre muchas veces cada día pero no me cogían el teléfono. También llamé a los hospitales ese día pero me dijeron que no había nadie ingresado con esos nombres e incluso me puse en contacto con la Guardia Civil por si habían tenido un accidente de tráfico porque habían cogido el coche".

"Me dijeron que no se podía poner una denuncia de la desaparición hasta que pasaran 24 horas y, a las 20,00 horas del domingo, al ver que tampoco entregaban a mi sobrina a su padre, me presenté también el cuartel de la Guardia Civil" pero "no me hicieron caso", ha reiterado.

Además, la tía de la niña ha asegurado que, el lunes, "cuando lo vimos, entregamos todo lo que teníamos a la Guardia Civil", en referencia a las cartas que, presuntamente, madre y abuela habían dejado en la vivienda. "No puedo decir nada del contenido", ha aseverado.

Daniela Ugueto ha asegurado sentirse "muy confundida" porque "somos una familia muy unida, somos nosotras nada más y rara vez pasaba que yo llamara por teléfono y no me lo cogieran".

Aunque sí que reconoce que desde la separación con su marido hace cuatro años, su hermana "está triste", Ugueto asegura que "no tiene ni idea de lo que ha podido pasar. Estamos muy desconcertados y no sabemos qué ha podido pasar. Mi hermana no estaba en tratamiento y mi madre estaba bien".

Con respecto a la presunta enfermedad de la menor, su tía asegura que "no es grave como se ha podido decir", sino "neutropenia aguda, que destruye los glóbulos blancos, pero no estaba ni en tratamiento. Se le hacía un seguimiento cada seis meses en el hospital La Paz de Madrid".

La hermana de la mujer detenida ha indicado, además, que la última vez que vio a la ahora detenida fue el pasado viernes "y esos días estaba bien, como siempre".

Además también ha asegurado que "no tienen" ningún tipo de relación con la familia paterna de la niña.

Por su parte, el abogado de la detenida, Pierre Schawrk, ha asegurado antes de entrar al Palacio de Justicia que "no va a decir nada por secreto profesional" aunque como ha afirmado, "la madre no está bien, está serena, pero no está bien".