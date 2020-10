The Walking Dead 10x16: Cinco teorías sobre el guerrero enmascarado

MADRID, 20 (CulturaOcio)

El tramo final de la temporada 10 de The Walking Dead llega después de meses de retraso motivados por la pandemia de coronavirus, que no no permitió finalizar su posproducción a tiempo. Lo que sí han podido ver los fans es algún que otro adelanto que ya ha dejado un gran interrogante: ¿Quién es el misterioso enmascarado que aparece en el tráiler?

En el adelanto, el personaje lleva una máscara de metal y guadañas, y aparentemente irrumpe en un enfrentamiento para salvar a Alden y Aaron de los Susurradores. Aunque esta breve imagen no deja pistas sobre su identidad, ya están circulando algunas teorías basadas en los cómics.

MERCER

Los lectores de cómics creen que así es como la serie presentará a Mercer, un personaje importante en la historia de la Commonwealth que apareció por primera vez en el tomo 177. Él es uno de los líderes de la comunidad y jefe de sus fuerzas armadas.

MORGAN

Otros fans creen que así es como Morgan volverá a la ficción original, haciendo referencia a un atuendo similar que el superviviente ya lució anteriormente. Sin embargo, esta hipótesis parece poco probable ya que Morgan tiene actualmente un rol protagonista en Fear The Walking Dead.

ALICIA

Puede que no sea Morgan quien esté detrás de esa máscara sino Alicia, otro personaje del spin-off. De esta manera, un personaje de Fear TWD podría pasar a la serie principal sin quitar a Morgan su papel protagonista.

HEATH

Al igual que Rick Grimes, Heath es rescatado por un misterioso helicóptero. Es por eso que algunas teorías apuntan a que podría haber escapado de esta misteriosa comunidad y así hacer de puente entre la trama actual y la nueva historia de Rick.

NADIE CONOCIDO

Pese a estas opciones, todo apunta a que se tratará de un personaje nuevo, ya que la historia de la Commonwealth tendrá gran peso en los próximos episodios y necesitará de nuevas caras. Se espera que el final de la temporada 10 esté disponible a finales de 2020, mientras que al temporada 11 por el momento no tiene fecha de estreno.