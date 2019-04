Los Rolling Stones cancelan su gira por Estados Unidos y Canadá por enfermedad de Mick Jagger

El grupo británico The Rolling Stones suspenden su gira por Estados Unidos y Canadá hasta nuevo aviso. Mick Jagger, voz y frontman del grupo, se encuentra de baja por enfermedad y los médicos han desaconsejado que Jagger salga de gira.

El comunicado emitido por Sus Satánicas Majestades dice lo siguiente: "Lamentablemente, los Rolling Stones anuncian el aplazamiento de sus próximas fechas en la gira por Estados Unids y Canadá. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda ocasionar a todos aquellos que tengan entradas para los shows. Queremos tranquilizar a los fans para que conserven dichas entradas, ya que serán válidas para las fechas reubicadas, las cuales se conocerán próximamente".

El texto, firmado por el propio Mick, continúa pidiendo disculpas a todos los fans canadienses y estadounidenses: "Los médicos le han dicho a Mick que no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico. Los doctores también han avisado a Mick de que lo mejor es esperar a que se recupere por completo para poder volver al escenario cuanto antes".

El propio cantante ha querido pedir disculpas a través de su cuenta de Twitter: "Lo siento mucho por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá con las entradas compradas, realmente odio decepcionaros así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a la carretera tan pronto como pueda. Una vez más, grandes disculpas para todos".

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.