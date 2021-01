The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano, retrasa su fecha de estreno

MADRID, 14 (CulturaOcio)

La pandemia de coronavirus sigue causando estragos en la industria cinematográfica. Warner Bros. ha anunciado el retraso del estreno de The Many Saints of Newark, película precuela de Los Soprano.

Estaba previsto que la cinta llegara a los cines el próximo mes de marzo. Sin embargo, la película finalmente se estrenará el 24 de septiembre de 2021.

The Many Saints of Newark está dirigida por Alan Taylor, director de variios episodios de Los Soprano, y está basada en un guion de los creadores de la serie David Chase y Lawrence Konner. El filme se desarrolla durante los disturbios de Newark en la década de 1960, cinco días violencia en la ciudad de Nueva Jersey provocada por la paliza de varios agentes de policía a un hombre negro. 26 personas murieron y más de 700 resultaron heridas durante el motín.

La película también narra la juventud de Tony Soprano, interpretado por Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini. Billy Magnussen encarnará a Paulie Gualtieri y Alessandro Nivola será Dickie Moltisanti. Completan el reparto Vera Farmiga, Jon Bernthal, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro y Leslie Odom Jr.

Los Soprano, que suma un total de seis temporadas, es considerada una de las mejores series de la historia y así lo avalan sus numerosos premios, entre ellos 21 Emmy y cinco Globos de Oro.

The Many Saints of Newark no es la única cinta que ha visto retrasado su estreno. Sony anunció recientemente el aplazamiento de Morbius, que ahora se estrenará el 8 de octubre de 2021.