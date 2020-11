The Mandalorian: La nueva serie sobre Boba Fett es inminente

MADRID, 7 (CulturaOcio)

Aunque la segunda temporada de 'The Mandalorian' solo tiene dos episodios emitidos, parece que el regreso de Boba Fett, que hizo su anunciada aparición en la serie al final del primer episodio, será para largo, pues Disney y Lucasfilm preparan un spin-off centrado en el personaje y que comenzará a rodarse en la segunda semana de noviembre, es decir, de forma inminente.

Según Deadline, una miniserie centrada en el antagonista de la trilogía original comenzará a grabarse esta próxima semana, después de que el personaje haya sido mostrado al inicio de la nueva tanda de capítulos de la ficción protagonizada por Pedro Pascal.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer episodio de la segunda temporada, Din Djarin y The Child conocen a Cobb Vanth, interpretado por Timothy Olyphant, una especie de justiciero que actúa como el sheriff de Mos Pelgo en Tatooine, porta la antigua armadura de Boba Fett. Vanth accede a entregársela a Mando a cambio de que le ayude a matar al dragón Krayt.

Al final del capítulo, pudo verse a un misterioso individuo calvo, interpretado por Temura Morrison, espiando a Djarin y Baby Yoda. Evidentemente, era el regreso del actor a la saga, después de haber interpretado a Jango Fett, padre de Boba, en 'El ataque de los clones'. Aunque esta vez, Morrison parece interpretar al propio Boba, un clon de su padre de cuyo ADN replicado salieron todas las tropas clon... que más tarde se convertirían en soldados imperiales.

Deadline apunta a que Lucasfilm tiene pensado rodar la miniserie de Boba Fett antes de comenzar a grabar la tercera temporada de 'The Mandalorian', cuya producción empezará entre finales de noviembre e inicio de diciembre, aunque también se baraja que comience en 2021.

No obstante, cabe destacar que, de momento, no hay confirmación oficial ni de la tercera temporada de 'The Mandalorian' o del spin-off, el propio medio afirma que la tercera entrega de la ficción de Disney+ lleva ya varios meses en preproducción. Según Production Weekly, dicha tanda llevará el título temporal de 'Buccaneer'.

Al ser un rodaje inminente, es de esperar que pronto puedan conocerse más datos sobre del que podría ser el regreso definitivo del personaje. De momento, toca esperar al tercer episodio de 'The Mandalorian', que podrá verse en Disney+ el 13 de noviembre.