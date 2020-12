The Mandalorian: Din Djarin rompe los votos del credo para rescatar a Baby Yoda

MADRID, 13 (CulturaOcio)

La 2ª temporada de The Mandalorian está a punto de llegar a su fin. Los contendientes de la gran batalla final entre Moff Gideon y Mando por la supervivencia o muerte de Baby Yoda ya están en posición. Y en el último episodio Din Djarin ha demostrado que la seguridad de Grogu está por encima de todo, incluso del creo Mandaloriano.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El episodio 2x07, titulado 'El Creyente' se ha destacado por la notable ausencia de The Child, que continúa preso en la nave imperial de Moff Gideon. Para localizarle, Mando recurre al criminal Mayfeld, que ya apareció en la 1ª temporada, y que en el pasado fue francotirador del Imperio.

Junto a Boba Fett, Fennec Shand y Cara Dune, ambos se dirigen al planeta Morak, donde se encuentra una base subterránea imperial, para averiguar el paradero de Gideon a través de una de las terminales de las instalaciones. El problema es que no conseguirán fácilmente, ya que sus caras están en los archivos, y una armadura de beskar llama demasiado la atención.

Es entonces cuando Mando da el primer paso hacia la ruptura de los votos del credo -que le obligan a no quitarse el casco nunca ante ningún otro ser vivo- cambiando su preciada armadura por un traje de soldado de asalto. Aunque su cara sigue cubierta, en cierto modo esto es una deshonra, que no le importa cometer si lo que está en juego es la vida de Grogu.

"Creo que tus reglas empiezan a cambiar cuando estás desesperado", le dice Mayfeld a Mando mientras conducen el furgón blindado de camino a la base imperial. "Dijiste que no podías quitarte el casco y ahora llevas uno de soldado. ¿Cuál es la regla? ¿Qué no puedes quitarte el casco de Mando o que no puedes mostrar la cara? Porque hay una diferencia", añade el delincuente ante el silencio de Din Djarin.

TODO POR EL NIÑO

Y como si de un presagio se tratase, poco después la fe de Mando se ve puesta a prueba cuando Mayfeld no puede acceder al registro facial de la terminal imperial. Es entonces cuando, pese a estar delante de varias personas, el protagonista decide quitarse el casco y recopilar él mismo la información, rompiendo los votos que tan sagrados habían sido durante toda la serie.

Aunque no es la primera vez que Mando muestra su rostro en The Mandalorian -ya lo hizo en la 1º temporada frente a un droide- si es la primera que lo hace públicamente. Esto es sin duda un punto de inflexión en el personaje, que ahora sí está decidido a hacer todo lo necesario para que Grogu esté a salvo y sea entrenado como debe por los jedis.

Y así se lo hace saber Mando en los minutos finales del episodio a Moff Gideon. Tras salir de la base imperial con vida, y destruirla en el camino, el mandaloriano le manda un amenazador mensaje a su enemigo, en el que asegura que muy pronto The Child volverá a estar con él, cueste lo que cueste, incluso si eso significa desviarse del Camino del Mandalore.

El episodio final de la 2ª temporada de The Mandalorian se estrena el viernes 18 de diciembre en Disney+.