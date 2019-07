Tezanos aboga por adaptar el sistema electoral a falta de mayorías absolutas

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha apostado este lunes por valorar distintos modelos de sistema electoral para elegir el que más se ajuste a la sociedad española, y que debe tener en cuenta que "ya no existen mayorías absolutas" por la creciente complejidad social.

A preguntas de los periodistas tras intervenir en un curso sobre tendencias políticas y electorales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, Tezanos ha abogado por un sistema electoral que represente "fielmente" la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

Ha considerado que "no es mal método" dejar gobernar al partido que tiene más votos o posibilidades de hacerlo, como ha recordado que se hizo en países como Suecia o Dinamarca.

Y lo ha defendido, no sólo por el hecho de que se constituya un Gobierno, sino también por que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado. "Si no tienes presupuestos, no tienes política", ha avisado.

Otra opción sería, según Tezanos, la que prevén los estatutos vasco y asturiano, de que se presenten las candidaturas y programas de gobierno para una votación en la que, si nadie obtiene mayoría absoluta, los dos más votados pasen a un nuevo proceso para elegir entre ellos, lo que hace que "siempre" haya gobierno.

"Es una reforma constitucional de sentido común que adaptaría el modelo político español a la realidad sociológica de España", ha vuelto a señalar, al tiempo que ha dicho que "una secuencia infinita de repetición de elecciones daría lugar a cambios".

Sobre la consulta abierta por Podemos en relación a un acuerdo de Gobierno con el PSOE, el presidente del CIS ha dicho que no la ve "por ningún sitio" y que "no va a beneficiar a nadie", porque "todo lo que sea enredarse no es bueno".

A su juicio, es el "momento oportuno para un gran acuerdo" que abarque no sólo a los partidos, sino a sindicatos, empresarios y otros sectores, generando "condiciones de estabilidad" y "certeza" para la política nacional.