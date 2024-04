Un terremoto de magnitud preliminar 4,8 sacude la ciudad de Nueva York

Un terremoto de magnitud preliminar 4,8 ha sacudido ligeramente la ciudad de Nueva York, de momento sin víctimas que lamentar, según las autoridades norteamericanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha fijado el epicentro del seísmo en las inmediaciones de la localidad de Lebanon (Nueva Jersey), a unos 50 kilómetros de la isla de Manhattan, con un hipocentro a 4,7 kilómetros de profundidad.

El seísmo ha sido registrado a las 10.20 de la mañana, hora local, las 16.20 en la España peninsular, y los temblores se han sentido incluso en ciudades como Boston o Filadelfia.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York ha indicado ya al 'New York Times' que "no se tiene constancia de incidentes de consideración en este momento" mientras que el sistema de alertas público de la ciudad ha indicado en su cuenta de la red social X que, de momento "no hay informaciones de daños o heridos en Nueva York".

Tampoco se tiene constancia de momento de heridos o daños en Nueva Jersey, epicentro del seísmo, cuyos habitantes fueron sorprendidos por el temblor durante unos 10 ó 20 segundos, de acuerdo con el portal local NJ.com.

Como medida inicial de precaución, la Autoridad Federal de Aviación ha suspendido temporalmente los vuelos en los aeropuertos de Newark (Nueva Jersey) y el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha sido informado del terremoto y el mandatario "está ahora en contacto con su equipo para evaluar el impacto potencial del seísmo".

"La Casa Blanca está en contacto con las autoridades federales, estatales y locales conforme evoluciona la situación", añade la nota de la Administración Biden.