Teresa Ribera: "Señalemos con el dedo a aquellos que no hacen más"

"No deberíamos aceptar cualquier tipo de retirada", ha señalado, sin mencionar expresamente a Estados Unidos

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha emplazado a "señalar con el dedo" a aquellos países que no hacen más para combatir el cambio climático. "Señalemos con el dedo a aquellos que no hacen más para que entiendan que hacerlo es justo y que se necesita solidaridad", ha señalado la ministra española en el Evento de Alto Nivel de Emergencia Climática de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25).

Durante su discurso en el Plenario, Ribera ha vuelto a destacar la importancia del multilateralismo para afrontar el reto climático. "Necesitamos cooperación mundial para afrontar retos mundiales", ha insistido la ministra.

"No deberíamos aceptar cualquier tipo de retirada, cualquier tipo de falla en el compromiso", ha añadido en este sentido sin mencionar expresamente a Estados Unidos, que ya ha iniciado el proceso de retirada del Acuerdo de París de 2015. "No podemos seguir aceptando las dificultades y que no se actúe porque es difícil actuar", ha reprochado, al tiempo que ha lamentado que "no ir demasiado rápido" no es precisamente lo que se necesita para avanzar.

En este sentido, elogia el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático, a quienes el mundo necesita, según ha dicho, "para que todo suceda más rápido".

No obstante, advierte de que la acción y la ambición en materia climática "no deberían quedar bloqueadas en estas paredes", refiriéndose a la COP25. En este sentido, ha resaltado también la importancia de la acción en las agendas nacionales y, en definitiva, "en todas partes". "No debemos escondernos en la política internacional para decir que no vamos a hacer nada en casa", ha criticado, aunque ha admitido que "las capacidades de unos y otros son muy diferentes".

Así, también ha pedido "inteligencia política" para "hacer las cosas adecuadamente en casa y atender las preocupaciones" de la gente basadas en la justicia, y teniendo en cuenta el objetivo común que se marcó en París en 2015 y que todos los países aceptaron.

Con todo ello, ha destacado la responsabilidad de las instituciones públicas para tomar decisiones, quienes han de prestar atención a las evidencias científicas para así facilitar políticas en torno a la lucha contra el cambio climático y sus efectos. "Ya tenemos muy claro que estamos ante una emergencia climática y tenemos que actuar lo más rápido que podamos, lo que hemos hecho es infravolarar la ciencia, hemos infravalorado las preocupaciones sociales", ha reconocido.