Teresa Ribera cree que Madrid "debe ser el hito decisivo" para que los países aumenten su ambición climática

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, considera que la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU de Chile (COP25) que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre "debe ser el hito decisivo" para que los países "eleven" la ambición de sus contribuciones contra el cambio climático en 2020.

Tras la publicación este martes en Ginebra del informe de Brecha de Emisiones del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) de la ONU que advierte de que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que detenerse ya en 2020 y a partir de ahí reducirse un 7,6 por ciento al año hasta 2030, Teresa Ribera cree que en la COP25 los países deben elevar la ambición de sus contribuciones contra el cambio climático en 2020 y facilitar un movimiento global de acción climática "más inclusivo", que "canalice la acción necesaria para abordar este desafío".

"Es la última cita antes de ese techo de las emisiones globales si queremos tener una oportunidad", ha manifestado la ministra en funciones en declaraciones a los medios tras la publicación del citado informe.

En ese sentido, insiste en que el informe es un "nuevo aviso contundente" del PNUMA de que no se puede "dilatar más la acción climática a todos los niveles", tanto por parte de los Gobiernos, como de los entes supranacionales y del resto de actores económicos y "por supuesto la presión, el entendimiento y la comprensión de la sociedad civil".

"Tenemos que actuar alineados con los objetivos del Acuerdo de París, y elevar la ambición", ha reiterado.

La ministra en funciones considera que el informe del PNUMA se ha convertido "en un clásico" y esta vez alerta de que las emisiones deben "tocar techo en 2020", y eso es "pasado mañana, a un ves vista", para empezar a descender "de forma acelerada" a partir de esa fecha.

"No podemos pensar en que actores comprometidos con el sistema de Naciones Unidas y el multilateralismo no entiendan que parte de ese compromiso pasa por fortalecer la actuación en materia del clima, si no estaremos asumiendo más sufrimiento, más dolor y más injusticia", ha concluido.