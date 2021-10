Teresa Campos, rotunda, responde al enfado de Terelu por la exclusiva de su chófer: "Me da igual todo"

MADRID, 27 (CHANCE)

La exclusiva de Gustavo Guillermo, fiel asistente de María Teresa Campos, continúa coleando una semana después de su publicación. Y es que Terelu sigue molesta con la 'mano derecha' de su madre por ponerla de nuevo en el foco mediático hablando de su dolorosa ruptura con Edmundo Arrocet. "El silencio era lo mejor para proteger a Teresa. Si estoy pidiendo a compañeros que no hablen de ella porque se crea una situación de alteración no voy a hacerlo yo", aseguraba la colaboradora en 'Viva la vida', confesando que son ella y el chófer quienes "tiran" de las cosas de su madre desde hace más de un año.

Unas declaraciones que no parecen haber sentado nada bien a la veterana presentadora que, visiblemente enfadada, ha dejado claro que no le interesa lo que Terelu ha dicho en televisión. "¡No, no! No lo quiero ni saber. Me da igual todo, no quiero hablar" ha exclamado María Teresa, 'respondiendo' a su hija con un mensaje de apoyo a la comentada entrevista de su asistente: "A Gustavo ya le han dicho muchas cosas muy bonitas mucha gente, de lo cual me alegro, y es lo único que voy a decir".

"Si quieres saber algo de Terelu pregúntaselo a ella. Yo solo hablo de mí", ha añadido molesta, sin entrar en las declaraciones de su hija y sin darnos pie a preguntarle por la entrevista con la que Edmundo Arrocet desentierra el hacha de guerra contra su familia tras la exclusiva de su chófer.