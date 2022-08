Terelu Campos, relajada cena con su hija Alejandra Rubio para 'preparar' su esperado 'cara a cara' en el 'Deluxe'

MADRID, 18 (CHANCE)

Días de emoción y nervios para Terelu Campos, que después de 9 años se pone de nuevo al frente del 'Deluxe' este viernes 20 de agosto y lo hace con una invitada tan especial como complicada: su hija Alejandra Rubio. "Es de las peores cosas que te pueden pasar; es muy complicado, primero porque quieres mucho, proteges mucho... es una mezcla de ingredientes que dificultan mucho la entrevista" ha confesado la presentadora.

Reconociendo que en su momento cometió "un error" al decirle a su hija "por dónde tenía que ir en televisión" - "A Alejandra no puedo dirigirla" ha señalado - Terelu tiene claro que no 'vetará' ni esquivará ninguna cuestión por complicada que sea: "Siempre he dicho que todo se puede preguntar siempre con respeto, con cariño, con humor. Lo que no quiero es que ella se tense, prefiero comerme que me tiemble el cuerpo a que ella se corte" ha asegurado cuando le han preguntado en 'Sálvame' por su entrevista a su hija.

Y, quien sabe si para ir 'preparando' el terreno para su esperadísimo 'cara a cara', Terelu y Alejandra se han dejado ver juntas y de lo más relajadas este miércoles en un conocido restaurante cercano a su domicilio. Acompañadas por el novio de la joven, Carlos Agüera, y por un amigo de la presentadora, madre e hija disfrutaron de una tranquila cena durante la que no dejaron de compartir confidencias, dejando entrever que su relación sigue siendo la misma de siempre pese a que en pocos días protagonizarán uno de los momentos televisivos más esperados de los últimos tiempos.