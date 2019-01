Terelu Campos: "Lo que es la vida... El día que vuelvo a la televisión, muere mi tío"

MADRID, 16 (CHANCE)

Este 15 de enero regresaba a la televisión Terelu Campos a su querido progama Sálvame. La colaboradora, muy guapa, volvía con un sabor agridulce y recibiendo algunas críticas de sus compañeros como os contamos.

Pero la hija de María Teresa Campos no estaba realmente para ello porque, además, de sus dolores y de su recuperación recibía una triste noticia. Su tío Manolo Borrego Doblas, hermano de su padre. Muy triste, Terelu, sin reprimir las lágrimas y con la voz rota, daba la triste noticia: "Ha muerto el hermano de mi padre, Manolo". El tío fallecido estaba muy malito como ha comentado.

Terelu, en ese impás, no sabía si continuar o no con el programa: "Me vais a tener que disculpar, pero yo me quito esto y me voy con mi familia, que me necesita". Sin embargo, arropada por sus amigos y compañeros, la colaboradora -que se encuentra en pnea recuperación de su doble masectomía- se quedaba durante todo el programa ya que las exequias se celebrarán este miércoles en Santander.

Terelu le hacía un sentido homenaje contando que siempre ha estado a su lado para escucharla y estar muy pendiente de ella. Campos Borrego relataba desde el programa, con Carlota Corredera al lado, que todos los días este llamaba para ver como estaba su sobrina. Por eso, para Terelu ha sido un gran varapalo aunque él pasaba por un delicado estado de salud.

"Lo que es la vida... El día que vuelvo a la televisión, el día de mi vuelta a Sálvame me acaban de decir que se ha muerto el hermano de mi padre", relataba muy triste la cruda realidad Terelu Campos.