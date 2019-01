Terelu Campos y Paz Padilla protagonizan un emotivo reencuentro

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras pasar por una situación delicada de salud, a raíz de la doble mastectomía a la que se sometía el pasado 13 de octubre, que le ha alejado durante varios meses de los platós de televisión, la semana pasada Terelu Campos retomaba su trabajo como colaboradora en Sálvame.

Aunque no pudo ser tan dulce su regreso como se esperaba, tuvo que hacer frente a las críticas de algunos de sus compañeros y de parte de la audiencia y se enteró en directo de que su tío paterno había fallecido, su vuelta a la televisión fue de lo más emotiva.

Una emoción que le ha acompañado durante este largo proceso y que ha hecho sacar lo mejor de alguno de sus compañeros, que han estado a su lado apoyándola en unos momentos tan complicados. Ahora, en sus múltiples reencuentros, no ha podido faltar tampoco.

Este lunes, era el turno de Paz Padilla. Desde que reapareciera la hija de María Teresa Campos en Sábado Deluxe la semana pasada, ni Terelu Campos, ni la presentadora han tenido la oportunidad de estar juntas de nuevo en el mismo plató, pero al fin hoy se ha producido, dejando una imagen para el recuerdo.

"No ha habido un solo día que no me hayas llamado y que hayas estado pendiente", agradecía una emocionada Terelu a su compañera y amiga, y continuaba: "Sé que pase lo que pase tendré una llamada, un cariño o un mensaje tuyo".

Unas bonitas palabras a las que la humorista respondía diciendo: "Estoy muy contenta de que estés aquí, que estés muy recuperada", para después fundirse ambas en un emotivo abrazo.