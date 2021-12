Terelu Campos guarda silencio sobre la relación con su hermana

MADRID, 1 (CHANCE)

Terelu Campos está imparable. Si hace unos días la veíamos en el desfile de Eduardo Navarrate, hoy la hemos vuelto a ver en otro evento público y lo cierto es que sus declaraciones nos han sorprendido mucho lo que nos ha hablado acerca de sus relaciones familiares en este momento.

Le hemos preguntado a la colaboradora de televisión qué amistades se lleva de 'MasterChef Celebrity' nos confiesa que: "Fundamental con Eduardo porque vive en Madrid, con Belén y con Carmina. Con Miki también tengo mucha complicidad o la serenidad de Juanma, con Bustamante nos lo hemos pasado fenomenal... mucha piña".

Preguntamos a Terelu sobre cómo se presentan las Navidades y la colaboradora no quiere confesar la realidad de su vida y contesta: "No lo sé, la Nochebuena y fin de año, no sé los planes, como todo el mundo". Y es que parece que no quiere desvelar cómo se encuentra la relación con su hermana después de los enfrentamientos que han tenido. De hecho, cuando le preguntamos directamente por ella, se va: "Me voy a tomar una copita".

En cuanto a cómo lleva María Teresa Campos la mudanza, desvela que: "Está en ello, se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa. Ayer me fui a comer con ella y durmió, tiene que adaptarse... es normal, es que ha estado conmigo 26 día y yo creo que ha dicho 'yo me quedo aquí', que a mí no me importaría eh...". "Me voy a tomar una copita".