Terelu Campos da la clave para que llegue la paz a su familia

MADRID, 6 (CHANCE)

La familia Campos está de celebración. Este domingo nacía en el madrileño hospital de La Paz el primer hijo de José María Almoguera y Paola Olmedo, convirtiendo así a Carmen Borrego en abuela, a María Teresa Campos en bisabuela y a Terelu en tía abuela.

Un momento tan especial que, a pesar de que la colaboradora no irá por el momento al hospital a conocer a su nieto porque "es el momento de no montar el circo y de que ellos estén tranquilos con su bebé" -como ha asegurado en 'Sálvame'- sí ha querido festejarlo saliendo a cenar a un restaurante cercano a su domicilio con su hermana, su marido José Carlos Bernal y su hija Carmen Almoguera, que la sorprendió con una gran rosa roja como regalo tras estrenarse como abuela.

Apoyo incondicional de Carmen en todo momento, Terelu, que no dudó en abrazar cariñosamente a su hermana antes de atender a las cámaras de Europa Press y dar la clave para que su hermana y su sobrino superen de una vez por todas sus diferencias y vuelvan a ser uña y carne como siempre han sido.

"Todo se tranquilizará, por supuesto, claro que sí, y todos conoceremos a mi sobrino nieto, lo querremos y lo cuidaremos. Pero para llegar la tranquilidad tenéis que alejaros vosotros porque hay personas que no quieren vivir mediáticamente y tienen su derecho." ha apuntado rotunda, convencida de que la expectación y la presión mediática es lo último que Carmen, José María y Paola necesitan en estos momentos.

Asegurando que su madre está "feliz" por haberse convertido en bisabuela, Terelu ha evitado dar ningún detalle sobre el recién nacido: "Yo no tengo nada que decir, no voy a decir absolutamente nada, creo que no me corresponde, además. Paola está bien gracias a Dios. Y nosotros estamos tranquilos que es lo más importante y felices" ha añadido, dejando en el aire el nombre del nuevo miembro de la familia.