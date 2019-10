Un tercio de los pacientes con asma grave está tomando dosis perjudiciales de esteroides orales, la mayoría de estos pacientes podrían evitar tomar esteroides orales si mejorasen su adhesión al resto de medicamentos para el asma y la técnica de uso del inhalador, según un estudio realizado por investigadores de los Países Bajos.

La investigación, que ha sido presenta este miércoles en el congreso internacional de la European Respiratory Society, que se celebra en Madrid, señala que, además, hay un porcentaje de estos pacientes que podría ser apto para el tratamiento con nuevos medicamentos biológicos para el asma y, sin embargo, solo lo está recibiendo la mitad de ellos.

Según ha informado en rueda de prensa la doctora Katrien Eger, doctoranda y neumóloga en formación en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Países Bajos), los pacientes que toman altas dosis de esteroides orales corren el riesgo de sufrir efectos adversos graves como diabetes, osteoporosis e insuficiencia suprarrenal, en la cual las glándulas suprarrenales no producen la cantidad adecuada de hormonas esteroideas.

"Nuestros hallazgos demuestran que muchos pacientes con asma grave están tomando dosis perjudicialmente altas de esteroides orales. Todas las prescripciones de esteroides orales deberían alertar a los médicos para que evalúen la adhesión a los tratamientos inhalados y las técnicas de inhalación de estos pacientes. Además, ahora que cada vez hay más medicamentos biológicos para el asma que evitan la necesidad de esteroides orales, los médicos deberían iniciar el tratamiento biológico con los pacientes adecuados para reducir la exposición a esteroides orales perjudiciales", ha explicado.

ESTUDIO EN MÁS DE 500 MIL NEERLANDESES

Eger y su equipo analizaron información de una base de datos farmacéutica de 500.500 habitantes neerlandeses para localizar pacientes que estuvieran usando altas dosis de corticoesteroides inhalados (500 microgramos o más al día) y agonistas beta de acción prolongada, que además tuvieran asma grave según la Global Initiative for Asthma (GINA). Esta base de datos también contenía información sobre el uso de esteroides orales (cortisona).

Los investigadores enviaron cuestionarios a 5.002 de estos pacientes y, después, analizaron los 2.312 cuestionarios que se respondieron. La información de la base de datos farmacéutica les permitió recabar información sobre el uso de esteroides orales y la adhesión a la medicación. Los farmacéuticos evaluaron la técnica de uso de los inhaladores en una muestra de pacientes.

"Observamos que el 29*por ciento de los pacientes con asma que estaban usando altas dosis de esteroides inhalados también estaban tomando dosis perjudicialmente altas de esteroides orales de 420 miligramos al año o más", además, ha continuado, de esto pacientes, "el 78*por ciento tenía una baja adhesión a la medicación inhalada o una técnica de inhalación incorrecta".

Por tanto, ha añadido, "en estos pacientes habría que abordar estos problemas en primer lugar, antes de plantearse el tratamiento biológico. El 22*por ciento restante son candidatos para medicamentos biológicos".

Al extrapolar los resultados de la base de datos a la población general neerlandesa, unos 6.000 pacientes con asma grave que son candidatos para el tratamiento biológico, aunque menos de la mitad tienen acceso.

Por eotro lado, el estudio no ha explicadp por qué tantos pacientes estaban abusando de los esteroides orales y tan pocos estaban recibiendo tratamiento biológico, pero el motivo podría ser que los pacientes no consultan a su médico y que, si lo hacen, el médico no los evalúa rigurosamente o no los considera candidatos para el tratamiento biológico.

A pesar de que los tratamientos biológicos (como omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab y dupilumab) son caros, "sería positivo desde el punto de vista económico identificar y tratar a los pacientes que pudieran beneficiarse de ellos", ha señalado la experta, quien cree que el mayor beneficios reducir la exposición a esteroides orales.