Un tercio de los españoles desperdicia más del 10% de la comida que compra en Navidad, según un estudio

El 40% de los españoles afirma que los postres tradicionales navideños, como turrones y polvorones, son los alimentos que más se desperdician

Siete de cada 10 españoles afirman que compran más alimentos en épocas festivas para asegurarse que tienen comida suficiente para sus invitados durante la Navidad. Sin embargo, el 32,1% de los encuestados desperdicia más del 10% de los alimentos adquiridos en las fiestas navideñas, según un estudio llevado a cabo por Too Good To Go.

De este porcentaje, un 22% desperdicia entre un 11 y un 25%; un 7%, entre un 26 y un 50%; y un 3,1% confiesa desperdiciar más de la mitad de la comida. En un contexto, en el que la media de gasto en alimentos será de 298,27 euros esta Navidad, según los resultados de esta encuesta (llevada a cabo a 1.000 personas en noviembre de 2023), se estarían desperdiciando cerca de unos 30 euros en comida.

Los motivos para este nivel de desperdicio parecen ser varios. El 33,8% de los encuestados afirma, por ejemplo, que compra más comida de la necesaria. Por otro lado, el 32,3% admite que desperdicia más durante Navidad porque cocina demasiada cantidad y un 22,8% asegura que compra demasiados productos típicos navideños como el turrón o los duces simplemente porque es la época a pesar de que no sea lo que más les gusta.

Además, el 19% reconoce que no aprovecha la comida de navidad porque no le parece lo suficientemente cuantiosa como para que merezca la pena almacenarla, un 8,3% señala que no sabe qué hacer con el excedente y un 8,6% carece de espacio para guardarlo.

En cuanto al tipo de comida que más se desperdicia, los dulces son los peor parados: un 40,4% afirma que los postres tradicionales navideños como turrones y polvorones son los alimentos que suelen sobrar más en estas fechas.

Además, un 39,4% menciona que son los dulces en general, como galletas, chocolates y pasteles, los que acaba dejando sin consumir, mientras que el 32% señala la carne. Solo un 18% identifica el pescado y las salsas como excedente, y un 22,6% dice que el pan es uno de los alimentos que más tira en esta época.

CONSEJOS DE AHORRO: GUARDAR COMIDA SOBRANTE O CALCULAR LAS CANTIDADES

Para evitar el desperdicio de comida durante las fiestas, el 43,2% de los españoles afirma guardar la comida sobrante para consumirla más adelante, mientras un 40% intenta calcular mejor las cantidades. Otros métodos incluyen la planificación previa del menú y de la lista de la compra (35,1%) y preparar tuppers con la comida que no se ha podido consumir para que los invitados se la lleven a casa (20,7%).

En la misma línea, casi el 63% de los encuestados afirma que suele utilizar las sobras de las comidas principales de Navidad para crear nuevos platos o recetas, mientras que un 46,3% de los encuestados cree que la sociedad está cada vez más concienciada y cuenta con más herramientas para dar una segunda vida a los alimentos tanto en casa como fuera de ella.

Asimismo, el 54,5% de los españoles indica que la inflación influirá en sus compras navideñas: los encuestados tienen la intención de reducir esta cantidad priorizando productos rebajados (29,2%) y disminuyendo la cantidad de alimentos adquiridos (25,3%). Aun así, un 32,3% planea mantener sus hábitos habituales de compra de alimentos, mientras que un 7,4% tiene la previsión de aumentar su gasto en comida durante las fiestas.

La app Too Good To Go opera en 17 países, conectando a usuarios con miles de establecimientos que ofrecen excedentes diarios a precio reducido. En España, más de 6,8 millones de usuarios y más de 19,000 negocios se han unido a esta causa desde 2018, salvando más de 16 millones de packs de comida y evitando el desperdicio de más de 16,000 toneladas de alimentos