"Tengo fiebre y contacto con positivos, pero no me hacen la prueba"

Laura Camacho.

Prefiere no identificarse y solo decir que es docente en un colegio de la Comunidad de Madrid, donde hay varios compañeros que han dado positivo. Ella lleva dos días en casa con una fiebre aún baja, ha tenido contacto con contagiados, pero no le hacen la prueba ni le cogen el teléfono de atención.

Explica a EFE que va a seguir intentando contactar con el 900 102 112, pero no sabe hasta cuándo va a poderse quedar en casa sin salir y sin mantener contacto con nadie.

"Voy a tener cuidado, pero también voy a tener que salir a la calle antes de quince días. Si al menos me hicieran la prueba...", relata a Efe esta mujer, convencida de que puede estar contagiada al igual que otros compañeros de su centro docente y de que no hay medios suficientes para atender a los casos.

"En mi trabajo hay seguro gente infectada en su casa y no les hacen la prueba pese a haber estado en contacto con positivos", recrimina esta joven que tiene claro una cosa: "A nos ser que nos estemos muriendo, a pasarlo en casa y sin salir".

De la misma manera piensa otra afectada. El 25 de febrero empezó a encontrarse mal, al día siguiente ya no fue a trabajar. Recibió antibiótico porque tenía infección y entonces le dijeron que en tres días remitiría la fiebre.

Pero no: tras 13 días en casa, es ahora cuando ya no tiene fiebre. Ha llegado a tener días seguidos de 39 grados y mucha tos seca. No ha permitido a nadie entrar en casa, porque teme que haya tenido o aún tenga el coronavirus.

Tampoco le han hecho la prueba. "Si no te lías con un italiano o tienes un tío chino, no te hacen la prueba", ironiza esta trabajadora que elude identificarse, pero que necesita saber si ha estado contagiada y puede infectar a otras personas.

Otra persona en Twitter recalca: "El 900 102 112 no funciona. Llamando desde hace 12 horas y nadie responde. ¿Podemos conseguir información por alguna otra vía?".

Un joven de 22 años tuvo mejor suerte. Relata a Efe que lo intentó dos veces ayer y en ambas se mantuvo a la espera una media hora: "Todos nuestros agentes están ocupados".

Al segundo intento lo consiguió. "Me atendió una chica joven, que me pidió el DNI y me hizo un test preguntándome qué síntomas tenía: fiebre, tos, dificultad al respirar, dolores musculares, fatiga...".

Le advirtieron que no necesitaba atención sanitaria inmediata, y su recomendación fue que, si seguía mal, acudiera a su centro de salud.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se reforzó ayer el teléfono gratuito de información frente al coronavirus (900102112) al pasar este servicio el miércoles de 125 trabajadores a 157 y alcanzar los 200 el jueves.

Sólo ayer martes se atendieron 4.095 llamadas hasta las seis y media de la tarde y se han derivado 317 al SUMMA 112, mientras que desde que se puso en marcha, el jueves 27 de febrero, ha recibido 16.234 llamadas.