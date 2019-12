El temporal 'Elsa' deja más de 1.000 incidencias durante la madrugada de este jueves en Galicia

El temporal 'Elsa' ha dejado más de mil incidencias durante la madrugada de este jueves en Galicia. También ha obligado a cancelar un vuelo desde Peinador (Vigo), ha provocado la caída de una fachada en Cangas (Pontevedra) y la interrupción de la circulación de varias líneas ferroviarias de toda la Comunidad.

La alerta naranja y amarilla por fuerte oleaje y vientos de hasta 90 kilómetros por hora permanece activa durante este jueves después de que en la madrugada se registrasen más de mil incidencias que han afectado a la provincia de A Coruña y Pontevedra en especial.

El transporte aéreo se ha visto interrumpido, el vuelo que tendría que haber salido este jueves a las 06,30 horas de Vigo a Madrid, con la compañía Iberia ha tenido que ser cancelado.

Según han informado fuentes de Aena a Europa Press, el avión no pudo despegar porque no estaba en Peinador sino en Lavacolla. La pasada jornada el vuelo que iba de Madrid a Vigo de las 23,30 horas no pudo aterrizar en la ciudad olívica y se desvió a Santiago.

Esta mañana debería haber salido el mismo avión destino Madrid de nuevo, pero no pudo hacerlo por no encontrarse el aéreo en Vigo. Además, en la tarde de ayer también se produjeron más cancelaciones que afectaron al mismo trayecto.

Aemet ha informado de que A Coruña, Ourense y Pontevedra permanecerán en riesgo importante y podrán registrar precipitaciones hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. En el mar, en A Coruña y Pontevedra está activada la alerta naranja por fuerte oleaje que dejará ondas de cinco a seis metros.

VÍAS FERROVIARIAS

Además, varias vías ferroviarias han resultado afectadas por la caída de varios árboles entre los municipios pontevedreses de As Neves y Tui, en la estación de Guillarei(sobre la catenaria), así como entre Guillarei y Redondela por falta de tensión eléctrica.

Por todo esto, el tráfico entre Redondela y Ourense está cortado y permanecerá en esta situación hasta que los equipos de mantenimineto de Adif den solución a las indicencias, han explicado fuentes de la entidad a Europa Press.

Igualmente, la caída de árboles también ha provocado que se interrumpa el tráfico Monforte de Lemos (Lugo) y Oural, en Sarria (Lugo). Adif espera solventar estos problemas en la "mayor brevedad posible", ha añadido.

INCIDENCIAS POR PROVINCIAS

En concreto, A Coruña ha registrado 437 incidencias, Pontevedra 425, Ourense 99 y Lugo 92. Los principales problemas radican en la caída de árboles y ramas en las vías de circulación (383), actuaciones de prevención de riesgo (103) o inundaciones de viviendas y carreteras, 108 y 90 respectivamente.

El viento ha llevado postes, resto de cables de luz y de teléfono, así como otros objetos, a las carreteras (123) de todo el territorio gallego. Sobre el pavimento también han caído las láminas que revisten la fachada de un edificio en Cangas (Pontevedra). La Policía Local ha confirmado a Europa Press que se trata de una edificación situada en la Plaza de As Pontes y que afortunadamente no se han producido daños personales.

Un derrumbe también se produjo en Pontedeume (A Coruña), un muro de una finca cayó contra un edificio y fue necesario la movilización de los servicios de emergencia. Fueron retirados los cascotes y parte del muro caído, explicó el 112 Galicia.

En cuanto a otros ayuntamientos, en Pontevedra destaca Vigo, con 86 incidentes; Pontevedra, Ponteareas y A Estrada con 18 cada uno de ellos; Vilagarcía de Arousa con 17. Por su parte, en la provincia de A Coruña, Carballo alcanzó los 43 registros, Sada sumó 34, Oleiros 29, Cambre 23, Fene 17 y Ribeira 15.

En Lugo, el ayuntamiento homólogo llegó a 10, Monforte 9, Mondoñedo y Pantón 7 respectivamente y el ayuntamiento de Chantada registró 6 incidentes y, por último, enla ciudad de Ourense se alcanzaron 13 incidentes, 8 en el de San Cibrao das Viñas y 4 en el de O Barco de Valdeorras.

Cabe destacar que en Catoira (Pontevedra) a las 00,05 de este jueves, un árbol cayó sobre un coche que iba circulando por la PO-548, en el punto kilométrico 10. El 112-Galicia ha informado de que no hubo heridos, solo daños materiales.

Además, en Fisterra (A Coruña) se desbordó el río Ponteira de la Anchoa e inundó dos viviendas en la parroquia de San Martiño de Duio, sin registrarse daños personales. El 112 Galicia también tuvo constancia de lo ocurrido a través de una persona particular y, enseguida, desde el CIAE 112 Galicia se pasó el aviso a los Bomberos de Cee, a la Policía Local y a Protección Civil de Fisterra.

INUNDACIONES

Por otra parte, en el lugar de Faxín, en Narón, se produjo una inundación de una vivienda. Fueron los bomberos de la localidad los que alertaban de lo sucedido al 112 Galicia, unos minutos antes de las 17,25 horas de la tarde pasada. Enseguida, se solicitó la intervención de la Policía Local.

En Vigo, estuvo cortada la circulación por el Túnel de Bouzas debido a un camión que llevó por delante un panel. Nadie resultó afectado y el tráfico se reactivó en cuanto pudieron restablecerse las condiciones de seguridad en la vía.

De vuelta en A Coruña, en Cambre dos personas quedaron atrapadas en el interior de una vivienda por estar inundada. En Miño, Perbes, intervinieron los Bomberos de Betanzos a causa de seis viviendas en las mimas condiciones. Además un vehículo con gente en su interior fue rescatado en la Rúa Carmen Estévez. Todos los ocupantes estaban bien.

En la N-651, en Miño, los coches presentaban dificultades para circular debido al desbordamiento de la carretera. En A Laracha, una furgoneta volcó a causa del desbordamiento del río. En Fene, una mujer quedó atrapada en un turismo por bolsa de agua en la carretera, en el Polígono Industrial de Vilar do Colo. En Xunqueira de Espadañedo varias casas quedaron inundadas en el lugar de O Barrio.

En A Guarda (Pontevedra), el propietario del camping Santa Tecla informaba al 112 Galicia de la inundación del camping a causa de la recogida de las aguas.