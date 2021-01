Temporal.- Médicos y Enfermeros de Huesca piden un protocolo frente a las situaciones meteorológicas adversas

Los Colegios Oficiales de Médicos y de Enfermería de Huesca han pedido un protocolo de actuación frente a las situaciones meteorológicas adversas y han solicitado a estos profesionales que no asuman riesgos en carreteras intransitables.

Ambas entidades han lamentado que los sanitarios sean los únicos empleados públicos que se vean obligados a afrontar situaciones como las generadas por la borrasca 'Filomena' sin un protocolo específico de actuación dirigido a garantizar su seguridad.

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel, ha apuntado que el Gobierno de Aragón "ha dado pautas a Educación y ya saben cómo tienen que actuar tanto profesionales, como alumnos, pero en sanidad siempre queda al libre criterio y, a partir de allí, hay personas que asumen más riesgos y otras menos".

Por eso, ha estimado necesario disponer de un protocolo para trabajadores y para pacientes, una reivindicación que lleva tiempo sobre la mesa, ha apuntado.

Al respecto, ha aclarado que los equipos de protección individual (EPIS) no solo se requieren para proteger frente a los virus y agentes biológicos, sino que se han de tener "para realizar el trabajo en una situación determinada", como cuando la meteorología es adversa.

"Hay centros de salud con vehículo para urgencias, pero sin cadenas, ni neumáticos de invierno", ha constatado. También ha dicho que en la provincia de Huesca hay algunas carreteras intransitables y muchas más de alto riesgo ya no por la nieve, sino por el hielo.

En este punto, tanto el Colegio de Médicos, como el de Enfermería de la provincia han pedido a sus profesionales que no asuman riesgos "inasumibles" y, si no disponen de los medios apropiados, contar con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local o Protección Civil, "pero en ningún momento poner en riesgo sus vidas, ante todo en situaciones no vitales".